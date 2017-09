Les Alouettes amènent un mentor pour Darian Durant

Un texte de Jean St-Onge

L’entraîneur-chef et directeur-gérant, Kavis Reed va redonner le ballon à Durant comme partant cette semaine et il lui a aussi accordé un soutien supplémentaire en allant chercher le vétéran Ken Miller, qui a été son entraîneur-chef en Saskatchewan.

Durant a été cloué au banc à mi-chemin au deuxième quart dimanche dernier après avoir lancé six passes incomplètes pour amorcer la rencontre. Plusieurs de ces passes ont atterri dans le gazon synthétique à court de la cible.

« Changer de quart ne fait que créer plus de chaos, affirme catégoriquement Reed. Ça rend la situation instable à nouveau. Nous avons pris des engagements. Nous avons fait un investissement et nous croyons encore qu’il est le bon gars. C’est à nous, à moi, de trouver la solution au problème. »

Pour aider Reed à résoudre le problème, il a fait appel à un vieux routier du football canadien, Ken Miller, maintenant âgé de 75 ans.

L’ancien patron des Roughriders revient de cinq mois en Italie où il a dirigé une équipe de football américain entre quelques excursions touristiques.

Il a travaillé avec Durant pendant quelques-unes de ses meilleures saisons entre 2007 et 2011.

« Il a eu de grands matchs avec nous. Je n’ai pas de poudre ou de potion magique, mais j’espère l’aider à retrouver la confiance et le niveau de performance qu’il a connus dans le passé. »

Darian Durant et Ken Miller Photo : La Presse canadienne/Liam Richards

Le principal intéressé reconnaît sa responsabilité dans le désastre de dimanche dernier.

« C’est totalement ma faute. J’aurais dû me calmer et lancer les passes qui s’offraient à moi. Je n’ai pas besoin de lancer le ballon à 100 milles à l’heure. Je n’ai qu’à lancer des ballons captables et laisser les receveurs faire leur travail. »

S’il nie avoir perdu confiance, le quart des Alouettes a identifié une lacune technique qui l’a amené à lancer ses ballons au sol plutôt que dans les mains de ses receveurs. En hâtant son geste, il faisait de trop longues enjambées, ce qui dirigeait systématiquement le ballon vers le bas.

Maintenant que le problème est identifié, il ne reste qu’à le régler.

La présence rassurante de Miller ne nuira certainement pas à Durant. Ils se sont déjà mis au travail et le numéro 4 semble apprécier la présence de son vieux coach.

« J’ai identifié quelques points sur lesquels je dois travailler. Il m’a dit des choses qu’ils avaient remarquées sur les vidéos. Il faut se concentrer sur les détails et simplement lancer le ballon. »

Miller a noté que Durant gardait peut-être le ballon un peu trop longtemps dimanche dernier.

Il aura intérêt à décocher ses passes rapidement samedi prochain, car il affrontera la défense des Argonauts qui domine la ligue avec 34 sacs depuis le début de la saison.