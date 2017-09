Marianne St-Gelais prépare son départ l'esprit libre

Un texte de Jean-François Poirier

Nous sommes à l'aube de la sélection olympique. Comme d'habitude, Marianne St-Gelais patine à vive allure à l'aréna Maurice-Richard. Ce vendredi 11 août tourne cependant au cauchemar pour la meilleure patineuse au pays. St-Gelais perd l'équilibre et heurte le mur de plein fouet. La chute n'est pas effrayante, mais le choc juste assez percutant pour ébranler la patineuse. Les conséquences sont toutefois brutales. La grande favorite doit renoncer à participer aux compétitions, qui débutent le lendemain, par mesure préventive.

« J'avais des maux de tête et même des nausées, se souvient l'athlète de 27 ans. J'étais un peu dans un état de panique parce que je devais gérer cette situation dans un court laps de temps. Moi je suis « une racer », je suis quelqu'un qui aime courir et qui n'aime pas s'entraîner. J'ai aussitôt envisagé le pire scénario parce que j'avais besoin de courir et on m'enlevait ce moment. La décision me revenait et j'ai pris la bonne. »

Bien sûr, Marianne St-Gelais ne devait pas participer coûte que coûte à cette sélection olympique. Son statut de championne et le fait qu'elle soit blessée lui accordaient le privilège de s'en remettre au jugement des dirigeants de Patinage de vitesse Canada qui n'ont pas hésité à insérer son nom au sein de la formation olympique. Mais son équipe médicale a tout de même dû faire preuve de persuasion.

L'instinct d'aller tout donner sur la glace sera toujours là. Oui, on a tendance à masquer nos signes et à aller trop vite parce que nous avons l'impression de manquer quelque chose. On m'a fait comprendre qu'une autre chute sous l'effet d'une commotion pourrait être dramatique. C'était ma troisième et on m'a incitée à faire attention parce que les répercussions peuvent devenir permanentes. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes autour de nous. Ils nous connaissent... Marianne St-Gelais

Mode rattrapage

Aujourd'hui, Marianne St-Gelais est heureuse d'avoir respecté le protocole. Les étourdissements ont disparu dès les premiers jours de sa courte convalescence et elle est convaincue que sa commotion est derrière elle. St-Gelais a d'ailleurs pu reprendre l'entraînement dès la fin des sélections olympiques. Elle s'apprête à accompagner ses coéquipières pour la première des quatre Coupes du monde de la saison à Budapest en Hongrie du 28 septembre au 1er octobre. La patineuse de Saint-Félicien estime qu'elle n'a pas encore retrouvé la forme de la saison passée, mais ce n'est pas une source d'inquiétude.

La machine a été plus lente à repartir cet été en raison de cette commotion. J'étais en mode rattrapage et j'avais les jambes plus lourdes. J'ai dû condenser mon plan. J'ai hâte de changer d'air pour goûter à la compétition, c'est mon essence à moi... Marianne St-Gelais

D'ici la fin de l'année, les épreuves de Coupe du monde en Hongrie, aux Pays-Bas, en Chine et en Corée du Sud serviront d'outils de qualifications pour les Jeux olympiques en février. Le nombre de places de chaque équipe nationale à Pyeongchang sera déterminé à l'aide des performances des athlètes inscrits à ces compétitions.

« C'est très faisable d'avoir nos trois places assurées dans chacune des distances ( 500 m, 1000 m et 1500 m). Ce n'est pas un enjeu, il faut juste faire attention aux erreurs et ne pas les répéter à chaque épreuve », estime St-Gelais qui ne cache pas qu'il s'agit fort probablement de sa dernière tournée du genre avec ses partenaires à la veille d'un rendez-vous olympique.

« Je suis assez convaincue qu'il s'agit de mes derniers Jeux. Quand j'ai fini Sotchi, c'était très facile de me motiver pour Pyeongchang. J'avais envie d'être là et je ne me posais pas de questions. Cette fois-ci, je pense à l'après-Pyeponchang et je trouve qu'un cycle de quatre ans, c'est long. C'est un signe que j'ai accompli ce que j'avais à faire. La porte n'est pas fermée au complet, mais je me dis qu'à 32 ans, je ne serai pas dans de meilleures dispositions qu'à 28 ans. »

La confiance règne

Marianne St-Gelais a déjà trois médailles olympiques accrochées au cou, toutes en argent. Deux à Vancouver ( 500 m et relais ) et une à Sotchi (relais). Selon elle, le rendez-vous sud-coréen devrait être le sien.

J'ai l'impression que ce sont mes Jeux. La cible est là. C'est à moi de faire en sorte que ça se passe bien. J'ai vécu une belle expérience à Vancouver et une mauvaise à Sotchi. Aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi bien outillée et prête. J'ai un titre de championne du monde, je suis deux fois vice-championne du monde. Toutes les bonnes années, je les ai faites Marianne St-Gelais

Cette confiance débordante l'incite à croire en ses chances de réaliser un tour du chapeau, c'est-à-dire de gagner trois médailles d'or en solo.

« Je vais m'aligner pour gagner les trois distances. Je pense que je suis capable. Je suis devenue championne du monde au 1500 m même si c'était la seule distance que je pensais inaccessible. Avec une victoire au relais, ce serait fou. Pourquoi pas? Je crois éperdument que je peux gagner une médaille sur les trois distances. »

Marianne St-Gelais précise aussi qu'elle n'est habitée par aucun sentiment de nostalgie à ce stade-ci de sa carrière même si elle semble tirer à sa fin.

« Je ne suis pas dans cette zone. Mon quotidien est plaisant. Tous ces voyages, c'est ma routine. Peut-être que ça va me frapper aux Jeux. Ça pourrait changer lorsque je m'approcherai de la fin. Je vais gérer ça, rendu là. »