Le marathon de Montréal annulé en raison de la chaleur

Après consultation avec les responsables médicaux et les partenaires de la Ville, les organisateurs du Marathon et Demi-Marathon Rock « n » Roll Oasis de Montréal ont décidé d’annuler la course de 42,2 km en raison des conditions défavorables.

Environnement Canada prévoit un maximum de 28 °C, dimanche, tandis que le réseau Météomédia annonce une température ressentie de 39 °C.

Le demi-marathon aura quand même lieu et il commencera une heure plus tôt que prévu, soit à 7 h 30 (HAE). Le 10 km s'amorcera à 8 h 45 comme prévu.

Il n'y a aucun changement pour le 5 km et le P’tit Marathon, de 1 km, qui auront lieu samedi.

« Notre priorité numéro un pour ce week-end de course est la sécurité de tous les participants. Alors que nous sommes profondément déçus d’avoir à annuler la distance de 42,2 km, nous le faisons en sachant que c’est dans l’intérêt des participants et de leur sécurité », a déclaré Louis Malafarina, directeur général du Marathon et Demi-Marathon Oasis Rock « n » Roll de Montréal. « Nous savons que rien ne peut remplacer la sensation de franchir la ligne d’arrivée d’un marathon et [nous] sympathisons avec nos coureurs qui ont travaillé si fort pour se préparer pour le jour de la course. »

Les coureurs du marathon auront la possibilité de courir les 21,1 km, de transférer leur inscription à un autre événement de la série des marathons Rock « n » Roll ou de recevoir un remboursement. Les coureurs seront contactés par courrier électronique et par les médias sociaux. Le site Web de Rock 'n’ Roll sera également mis à jour avec des informations supplémentaires.

Tous les coureurs sont invités à garder à l’esprit leur santé et leur sécurité lors de leur préparation au week-end de la course.