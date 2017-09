Hugo Houle 29e au contre-la-montre des mondiaux à Bergen

C'est le Néerlandais Tom Dumoulin, gagnant du Giro, qui a décroché le titre.

Le Slovène Primoz Roglic a fini 2e, à 57 secondes du vainqueur, devant le Britannique Chris Froome, vainqueur du Tour de France et du Tour d'Espagne.

Dumoulin a récolté sa deuxième médaille d'or après la performance de son équipe dans le contre-la-montre par équipe.

« Dimanche, c'était un peu la surprise, on n'était pas les favoris. Aujourd'hui, j'ai vécu une journée parfaite, j'étais dans un jour olympique », a expliqué le Néerlandais, titré pour la première fois en individuel.

Dumoulin s'est même accommodé de la pluie, qui a longtemps épargné les concurrents avant de s'abattre sur les favoris, les derniers partants, dans les 25 dernières minutes de l'épreuve.

« C'était dur, mais je me sentais vraiment très bien dans cette montée, a expliqué le vainqueur. Au départ, je n'ai pas pris trop de risques, je glissais un peu de la roue arrière dans les virages.

L’Union cycliste internationale (UCI) a permis aux cyclistes de changer leur monture aérodynamique pour une plus conventionnelle au pied de la montée finale.

« On a décidé hier (mardi) de garder le même vélo, a expliqué Dumoulin. Je pense que c'était le bon choix, je fais partie des coureurs qui peuvent grimper avec un vélo de chrono. »

Hugo Houle a terminé le parcours avec un retard de 3 min 6 s 61/100 sur Dumoulin.

Le cycliste de Sainte-Perpétue, au Québec, était emballé par le parcours technique d'une trentaine de kilomètres, et qui se terminait par une montée de 3,4 km à 9 % d’inclinaison.

Contrairement aux derniers coureurs à s’élancer, il a pu éviter la pluie.

« C’était très abrupt avec beaucoup de virages, et la foule était incroyable, a dit Houle. C’était vraiment impressionnant de voir comment ils nous encourageaient. »

« Je suis quand même assez satisfait de mon chrono, a-t-il ajouté.

« Je termine un peu loin, mais c’est le prix à payer lorsque Tom Dumoulin met une minute à Chris Froome. C’est impressionnant. J’ai fait un bel effort, et c’est de bon augure pour la course sur route. »

Houle n'a pas perdu de temps dans la zone de transition.

« C’était pour avoir un braquet plus facile pour être plus efficace dans la montée, a-t-il précisé. Ça s’est bien passé, et j’ai rapidement clippé mes pédales. C’était le principal défi, et ça valait le coup pour moi. »

Le Québécois sent qu’il s’est bien remis de ses trois semaines passées à rouler dans la chaleur au Tour d’Espagne.

« Le repos (après le Tour) m’a fait du bien, et c’est ce dont j’avais besoin, a affirmé Houle. Souvent, 15 jours après un grand tour, on a moins d’explosivité, mais plus de puissance. »