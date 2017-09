Mike Keenan, figure de proue du hockey chinois

Le nouvel instructeur du Red Star de Kunlun, une organisation qui a récemment célébré sa deuxième année d'existence dans la Ligue continentale (KHL), supervise également la formation nationale, à la recherche de joueurs d'origine chinoise nés au Canada ou encore aux États-Unis.

Keenan a donc un double mandat depuis qu'il a déposé le pied sur le sol asiatique. Il s'est établi en Chine pour maximiser le talent de ses nouveaux protégés du Red Star dans l'optique de soulever la coupe Gagarine et ériger une équipe digne de ce nom en vue des Jeux olympiques de Pékin, prévus en 2022.

Il peut se frotter les mains de satisfaction jusqu'ici en ce qui a trait à la première portion de sa mission. Son club pointe actuellement au 4e échelon de l'Est après 12 matchs (7-4-1) et se retrouve avec une récolte de points équivalente, soit 21, que les meneurs de son association.

Le second segment ne demande pas moins d'attention ni de minutie, même si 2022 n'est pas demain la veille. Keenan doit porter son regard outre-mer et à l'extérieur du continent asiatique pour cibler les joueurs ayant les atouts pour se convertir en athlètes olympiques.

Le principal concerné ne se met pas la tête dans le sable quant à la possibilité de dénicher des joueurs qui ont vu le jour et ont été élevés dans l'Empire du Milieu. Il ne s'attend malheureusement pas à ce que cette éventualité prenne forme.

D'une manière réaliste, cela ne se produira pas en raison du petit échantillon [de joueurs] près de Harbin, du développement du hockey chinois qui en est qu'à ses débuts et puisque c'est un projet pilote. L'entraîneur-chef du Red Star de Kunlun, Mike Keenan

À lire aussi : - La 10e vie de Mike Keenan en Chine

« Les objectifs et l'ambition du gouvernement chinois et des fédérations sportives sont d'envoyer 100 000 enfants sur la glace annuellement pour les 5 prochaines années. Et en même temps, ils veulent construire de 250 à 1000 infrastructures de hockey en Chine. »

Malgré tout les efforts à déployer pour charmer le public chinois aux rudiments du hockey sur glace, le vainqueur de la Coupe Stanley, en 1994, avec les Rangers de New York est d'avis que cet audacieux projet rapportera des dividendes.

D'ici cinq ans, la Chine aura le plus gros programme de hockey à travers le monde. Pas nécessairement les meilleurs joueurs de hockey, mais le plus gros programme. En ce sens, de formidables joueurs de hockey en découleront. L'entraîneur-chef du Red Star de Kunlun, Mike Keenan

Keenan a vanté la visibilité apportée par la diffusion de matchs professionnels, notamment de la LNH et de la KHL, et désormais par la présence d'une équipe à Kunlun.

Des joueurs des Canucks de Vancouver se préparent en vue de leur duel préparatoire, en Chine, contre les Kings de Los Angeles. Photo : Facebook/Canucks de Vancouver

D'ailleurs, deux confrontations préparatoires seront disputées à Shanghai, jeudi, et à Pékin, samedi. Les Canucks de Vancouver et les Kings de Los Angeles seront les deux clubs à l'honneur au cours de ces premiers duels à être présentés en Chine.

Celui qui est surnommé « Iron Mike » n'a pas encore noté une augmentation de la ferveur, mais demeure entièrement positif pour la suite des choses.

« Ce n'est pas encore le cas en Chine, mais je crois que nous pouvons affirmer que ce n'est pas non plus le cas ailleurs dans le monde comparativement au Canada, a commenté Keenan. Peut-être en Russie, mais mise à part cette nation, aucune n'affiche cette même intensité. »

« Je crois que cela prendra du temps, comme ç'a été le cas avec l'intégration du basketball à cette culture. Entre 10 et 15 années ont été nécessaires au basketball, ce sera le même scénario avec le hockey », a-t-il ajouté.

D'après un reportage et une entrevue d'Anyck Beraud