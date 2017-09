India Desjardins prépare un nouveau tome d'Aurélie Laflamme

Sur sa page Facebook, l'écrivaine confirme ce qu'elle a déclaré à Médium large lundi matin. Elle est en processus d'écriture de nouvelles aventures du personnage qui l'a rendue célèbre.

Il y a un an, j'ai reçu une pétition d'un groupe de filles de 10 ans qui me demandait un tome 9 d'Aurélie Laflamme. [...] Cette pétition-là m'a amené une autre idée. Quand j'ai terminé le tome 8, je me disais que l'histoire était finie, mais que j'allais peut-être la reprendre un jour, 10 ou 15 ans plus tard. [... ] Elle ne sera peut-être pas adolescente, mais un peu moins vieille que ce que j'avais prévu au départ.

India Desjardins