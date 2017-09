Philippe Lemieux-Cardinal sur les chapeaux de roue

Un texte de Félix St-Aubin

Dès l'amorce du camp printanier, l'ailier défensif s'est imposé comme l'un des plus beaux espoirs de la plus récente cohorte. L'entraîneur-chef Danny Maciocia lui avait prédit un brillant avenir et avait même avancé qu'il contribuerait aux succès des Bleus cet automne.

Le vétéran instructeur de 50 ans a totalement vu juste avec son nouveau protégé.

Lemieux-Cardinal a entamé la campagne le couteau entre les dents avec une récolte de six plaqués, dont un sac du quart, deux échappés provoqués et une passe rabattue lors d'une victoire de 37-19 contre les Stingers de l'Université Concordia (2-1).

Le diplômé des Phénix du Collège André-Grasset a transposé sa réussite de la première à la troisième semaine d'activités - les Carabins profitaient d'un congé au cours du deuxième week-end - face à un rival de renom, soit le Rouge et Or de l'Université Laval (2-1).

Il a rabattu au sol le pivot Hugo Richard à deux occasions pour porter son total à trois sacs, un sommet dans le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Sa présence constante dans le champ arrière des Rouges avait contribué à renverser les champions en titre de la Coupe Vanier au compte de 21-16.

Philippe Lemieux-Cardinal Photo : Carabins de l'Université de Montréal/James Hajjar

Ce n'est pas arrivé souvent qu'on ait vu une recrue débarquer et dominer aussi rapidement. (...) La seule mauvaise nouvelle pour lui, c'est que les adversaires vont commencer à se préoccuper de lui. Le coordonnateur défensif des Carabins de l'Université de Montréal, Paul-Eddy Saint-Vilien

« Jusqu'à présent, tout lui sourit. Chaque fois qu'il embarque sur le terrain, il arrive à faire des jeux importants, a renchéri St-Vilien. L'effort qu'il met tous les jours durant les entraînements se fait ressentir pendant les matchs. »

Saint-Vilien est persuadé que le calme de Lemieux-Cardinal, un trait de caractère généralement absent chez les recrues, et sa relation avec l'entraîneur de la ligne défensive Garlins Duclervil offrent un environnement optimal au gaillard de 6 pi 5 po (1,96 m) et 238 lb (108 kg).

Sans rien enlever à l'éclatante entrée en matière de Lemieux-Cardinal, le pilote de la défense montréalaise considère qu'une part du mérite doit être attribuée à Duclervil.

« La plus grosse carte cachée, selon moi, se nomme Garlins Duclervil. C'est un intervenant dans la vie de tous les jours et le seul entraîneur qui n'est pas à temps plein avec les Carabins. Il trouve toujours le moyen de placer ses joueurs dans des situations favorables pour qu'ils performent au meilleur d'eux-mêmes et les bons mots pour les calmer. »

Par la grande porte

Le principal intéressé avoue lui-même que ses premiers pas chez les Bleus ont surpassé ses attentes d'un point de vue strictement personnel. Malgré l'assurance qu'il a en ses moyens, un tel baptême universitaire ne lui avait nullement effleuré l'esprit.

« C'est un peu au-delà de ce que j'espérais parce que je ne savais pas trop quel serait mon rôle en début de saison, a confié Lemieux-Cardinal. J'ai pu voir un peu de terrain et j'ai essayé d'aider l'équipe le plus que je le pouvais quand on m'envoyait dans la mêlée. »

L'ailier explique ses excellentes prestations par une belle tenue de la ligne défensive menée par Duclervil et par un cahier de jeux idéalement conçu pour maximiser l'apport de tout un chacun.

Les Carabins s'imposent, d'une part, au chapitre de la pression exercée sur les quarts adverses, eux qui dominent le RSEQ avec une moyenne de trois sacs par rencontre, et d'autre part, par l'étanchéité de leur défense contre la course, comme en fait foi leur minuscule moyenne de 2,4 verges accordées par course.

Et dire que Lemieux-Cardinal et la majorité de ses coéquipiers du front défensif n'ont pas encore atteint la mi-parcours de leur stage universitaire. L'avenir est décidément rose chez les Bleus.