Le prince Harry à Toronto pour les Jeux Invictus

Un texte de Vincent Wallon

Les Jeux Invictus, qui débutent officiellement samedi, sont des épreuves sportives internationales pour les militaires (femmes et hommes) en service actif et les vétérans qui vivent avec une blessure ou des séquelles mentales ou physiques permanentes.

Ces compétitions s’inspirent des Warrior Games (Jeux des guerriers) pour les soldats et vétérans américains handicapés.

Le prince Harry a d'ailleurs eu l'idée d'organiser les Jeux Invictus en assistant aux Warrior Games à Colorado Springs, en 2013. Il a voulu élargir la portée de l'événement en invitant des athlètes de différents pays à y participer.

Samedi, le prince Harry rencontrera le premier ministre Justin Trudeau, en plus de visiter le Centre de toxicomanie et de santé mentale de Toronto (CAMH), avant la cérémonie d'ouverture des Jeux.

D'où vient l'appellation Invictus?

Les Jeux ont été baptisés d'après le poème du même nom de William Ernest Henley, poète, critique littéraire et éditeur britannique du XIXe siècle (1849-1903).

Atteint d'une tuberculose osseuse, il a dû subir l'amputation de son pied gauche à l'âge de 12 ans et une autre à mi-jambe à l'âge de 25 ans.

Sur son lit d’hôpital, il écrit le poème Invictus. Les deux derniers vers disent : « I am the master of my fate : I am the captain of my soul » (« Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme »).

« I am » est devenu le slogan des Jeux.