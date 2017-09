Giovinco absent contre l'Impact

Le président du club, Bill Manning, a indiqué à la radio de TSN que l’attaquant Sebastian Giovinco ne jouera pas contre l’Impact de Montréal.

Manning a ajouté qu’il risque de ne pas jouer en fin de semaine non plus. Le TFC se rendra samedi à Foxborough pour y affronter le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

L'autre menace principale des Torontois dans la surface, Jozy Altidore, est également sur la touche. L'attaquant américain souffre de raideurs aux ischiojambiers.

Toronto trône au sommet du classement de l’Association de l’Est de la MLS. Les hommes de Greg Vanney ont une fiche de 18 victoires, 3 défaites et 8 verdicts nuls. Ils ont une priorité de 11 points sur leurs plus proches poursuivants, le New York City FC.

L’Impact (10-12-6) est en 7e place, à 9 points d’une participation aux matchs éliminatoires.