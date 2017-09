Hudon et Scherbak veulent saisir leur chance

Un texte de Michel Chabot

Dans le cas d'Hudon, l’attaquant de 23 ans voudra confirmer sa belle forme affichée lors du match intraéquipe de dimanche dernier. Il avait alors amassé trois passes.

« J’ai le couteau entre les dents pendant les entraînements et les matchs hors-concours, dit Hudon avec conviction. Je veux être à 100 %. À chaque fois que je vais sur la glace, c’est de me tailler un poste. Pour moi, c’est la dernière journée chaque fois. »

« Il est en grande forme, un vrai petit pitbull, affirme Jordie Benn. Éventuellement, il sera l’un des bons joueurs dans cette ligue.

Hudon patinait à nouveau en compagnie de Tomas Plekanec et d'Artturi Lehkonen mardi. Cette unité pourrait bien être utilisée par Claude Julien face aux Capitals, même s’il n’a pas dévoilé ses cartes.

L’entraîneur-chef aime ce qu’il voit du jeune ailier gauche depuis le début du camp.

« Il va bien, je pense que lui-même le sait qu’il va bien et il est au courant que nous (les entraîneurs) pensons la même chose. »

« J’étais plus gêné, mais j’ai maintenant plus confiance en moi, déclare Hudon. Cette année, je me suis dit que c’était assez et de saisir l’opportunité que j’ai. J’ai beaucoup parlé avec Alexandre Burrows, on s’entraîne ensemble, et il m’a dit de prendre ma chance. »

Scherbak plus mature

Scherbak, lui, part de plus loin et ses chances de commencer la saison à Montréal semblent minces. À la droite d’un trio que menait Peter Holland, avec Andreas Martinsen ou Thomas Ebbing sur le flanc gauche, le Russe de 21 ans a pris de la maturité.

« Je me sens plus à l'aise, honnêtement, dit-il. Peut-être parce que je suis plus vieux. »

Les trois matchs qu’il a joués avec le grand club au printemps dernier ont aussi augmenté son niveau de confiance.

« Ce n’était peut-être qu’une semaine, mais pour moi c’était beaucoup plus que ça, dit Scherbak, auteur du premier but de sa carrière lors de ce séjour. Les gars ont été gentils avec moi et ça m’a donné confiance. Ces trois matchs ont été une expérience incroyable. »

« Plus le camp avance, je vois qu’il semble s’habituer de plus en plus au rythme de la Ligue nationale, dit Julien. Il va avoir la chance de montrer son talent dans les matchs présaison. »

Benn futur partenaire de Weber?

Jordie Benn jouait à la gauche de Mark Streit à l’entraînement matinal et plusieurs observateurs croient que l’ancien des Stars de Dallas aura la mission d’épauler Shea Weber en début de saison.

Même si on l’a surtout vu à droite dans la campagne précédente, Benn prétend qu’il ne se préoccupe pas du côté où il sera utilisé dorénavant, surtout si c’est pour former un duo avec Weber.

« N’importe quel enfant aurait rêvé d’obtenir autant de temps de jeu avec un gars comme Shea, admet Benn. C’est un joueur spécial et jouer à sa gauche serait grandiose. »

Weber, lui, était jumelé au jeune Victor Mete, question, a confié Julien, de donner de l’expérience au jeune choix de quatrième tour en 2016.

Andrew Shaw, blessé au cou, et Noah Juulsen, en raison d’un pied endolori, manquaient à l’appel.