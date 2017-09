Margaret Atwood approuve les reprises de films avec une distribution féminine

L'écrivaine canadienne a souligné que le film devrait montrer les différentes manières de vivre des garçons et des filles, mais pense qu'il ne serait pas difficile de trouver des sujets qui les rejoignent. « On entend tellement d'histoires de harcèlement à l'école. Tout ceci est certainement amplifié avec les téléphones intelligents et les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si différent à notre époque par rapport à avant? », s'interroge Margaret Atwood, forte des critiques dithyrambiques quant à l’adaptation télévisée de son roman de 1985 La servante écarlate qui a remporté huit prix Emmy dimanche.

L’auteure a réfléchi sur le changement de genre des personnages de Sa Majesté des mouches lors du récent Festival international du film de Toronto (TIFF). La question de la diversité y était d’actualité, particulièrement en ce qui concerne la place des femmes dans le milieu du cinéma et de la télévision.

Changer les hommes pour des femmes, une tendance

C’est en août que le projet de Warner Bros. visant à produire une nouvelle version du mythique roman de William Golding a pris naissance. Cette reprise suit la tendance actuelle de changer la distribution masculine pour une distribution féminine, comme dans le cas de SOS fantômes en 2016.

En 2016, le film SOS Fantômes a été revisité avec une distribution féminine. Photo : Sony Pictures Entertainment

Une suite de L'inconnu de Las Vegas (Ocean’s Eleven) est notamment en production. Ocean’s Eight mettra en vedette Sandra Bullock et Rihanna. On parle aussi d’une reprise de Splash avec l'acteur américain Channing Tatum dans le rôle (masculin) de la sirène qui tomberait en amour avec une femme, interprétée par Jillian Bell.

Un roman adapté deux fois en film

Il y a longtemps que le cinéma ne s’est pas intéressé au roman Sa Majesté des mouches, écrit en 1954. Celui-ci raconte l’histoire d’un groupe de garçons britanniques de bonne famille dont l’avion dans lequel ils voyageaient s’est écrasé sur une île déserte lors de la Seconde Guerre mondiale. Les garçons tentent de vivre selon les codes sociaux qu’ils ont appris, mais rien ne fonctionne. Les instincts primaires prennent le dessus, les jeunes se comportent comme des animaux, et les plus faibles sont tués.

Le roman a été adapté au cinéma par Peter Brook en 1963, et Harry Hook a réalisé une reprise en 1990 avec Balthazar Getty. La nouvelle version prévue avec une distribution féminine devrait être écrite et réalisée par Scott McGehee et David Siegel.

Peter Brook, réalisateur du film « Sa majesté des mouches » (« Lord of the Flies ») Photo : Getty Images

Lorsque la nouvelle de cette reprise est sortie en août, les critiques se sont multipliées sur les réseaux sociaux sur le fait qu’une telle histoire de brutalité entre garçons ne puisse être jouée par des filles. L'idée que le film soit écrit et réalisé par deux hommes blancs a aussi été pointée du doigt.

Différents, les garçons et les filles?

« Je suis totalement en faveur de ces changements de rôles, c'est-à-dire de changer les hommes pour des femmes, non seulement pour faire valoir son point de vue, mais aussi parce que ça peut être très intéressant, a souligné Margaret Atwood lors de son passage au TIFF. Ça fait un récit intéressant et c’est un défi tant pour le réalisateur que pour les acteurs. Je crois que c’est quelque chose d’agréable à expérimenter. »

En 1988, Atwood a publié Cat’s Eye, un roman qui parle de cruauté au sein d’un groupe de jeunes collégiennes.

Les groupes de filles se comportent différemment des groupes de garçons, et ça vaut la peine d’explorer le concept. J’ai été animatrice dans des camps pour les deux, filles et garçons. Les garçons vont former une hiérarchie selon celui qui est le plus grand, le plus fort, le meilleur dans certaines choses, par exemple dans les collections de cartes de baseball. Et ils vont bien fonctionner ainsi. Pour les filles, c’était comme à la cour de Byzance. Impossible de savoir pourquoi telle fille était si populaire. Et cela pouvait changer du jour au lendemain sans qu’on puisse l’expliquer. Margaret Atwood

Margaret Atwood en conférence de presse au Festival international du film de Toronto 2017 Photo : Getty Images/Joe Scarnici

La scénariste Sarah Polley, qui a présenté son adaptation du roman de Margaret Atwood, Alias Grace, au TIFF trouve « l’idée [de changer les rôles] intéressante ». L’actrice Glenn Close, qui était également au TIFF pour présenter son film The Wife, est elle aussi d’accord, soulignant que le scénario devrait être révisé en profondeur.

La réalisatrice canadienne Michelle MacLaren, de passage au TIFF pour sa nouvelle série The Deuce, est aussi intéressée par une reprise totalement différente d’un classique comme Sa Majesté des mouches. « Ce film est à propos d’un groupe de garçons. Pour moi, ce sont d’abord des humains. C’est intrigant, croit-elle. Je ne sais pas ce qu’une version féminine peut donner. Je suis très curieuse. »