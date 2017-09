Jerabek impressionné par le niveau de jeu

Le défenseur Jakub Jerabek est le plus récent projet du Canadien. Le Tchèque de 26 ans tente de faire sa place dans la formation montréalaise cet automne.

Jerabek a disputé la dernière campagne avec le HK Vitiaz, dans la Ligue continentale russe, après un stage de huit saisons avec le HC Plzen dans l'Extraliga tchèque. Il a récolté cinq buts et 29 aides en 59 rencontres en 2016-2017 et a ensuite représenté son pays au Championnat du monde.

Après une première semaine au camp du CH, Jerabek admet être impressionné par la qualité du jeu que l'on retrouve dans la LNH.

« Tout va plus vite, a-t-il noté dans un anglais hésitant. Vous devez récupérer la rondelle derrière votre filet plus rapidement, vos passes doivent être plus rapides, tout. »

La qualité de ses coéquipiers est toutefois aussi meilleure, ce qui a ses avantages.

Ici, tout le monde est bien positionné quand vous récupérez la rondelle. Vous pouvez faire la passe en sachant que le joueur va être au bon endroit. C'est fantastique! Jakub Jerabek

Hemsky, un complice

Jerabek peut également compter sur quelques compatriotes pour l'aider dans sa transition et éviter que son parcours en Amérique du Nord soit aussi court que celui de Sekac. Ce dernier était arrivé en trombe à Montréal en 2014 avant d'être échangé avant la fin de la saison et de retourner dans la KHL à l'été 2016.

Il a reconnu avoir déjà fait des liens avec Tomas Plekanec et Ales Hemsky, en plus d'avoir profité des conseils de ses partenaires à l'entraînement Brett Lernout et Brandon Davidson. Hemsky, qui en est aussi à ses premiers pas avec le CH après avoir été acquis comme joueur autonome, a d'ailleurs raconté que Jaroslav Spacek, Radek Dvorak et Petr Nedved avaient joué ce rôle avec lui à ses débuts avec les Oilers d'Edmonton.

« C'est probablement rassurant pour lui d'avoir quelques Tchèques dans l'équipe, a dit Hemsky. Nous pouvons l'aider à s'acclimater à la ville et lui donner un coup de main. À Dallas, Radek Faksa logeait chez moi. Mon épouse préparait ses repas et il pouvait se la couler douce sans avoir à sortir pour faire l'épicerie. C'est plus facile. »

Et serait-il prêt à accueillir Jerabek si ce dernier se taille un poste?

« Bien sûr! Ça me permettrait de prendre une bière avec lui après les matchs... et ne pas avoir à parler à ma femme », a-t-il répondu en éclatant de rire.

Jerabek pourrait disputer un premier match préparatoire mercredi, contre les Capitals de Washington, au Centre Bell. Jerabek s'est entraîné aux côtés de Davidson mardi.

Il a vécu un premier baptême dimanche dernier en participant à la rencontre intraéquipe.

C'était incroyable comment il y avait beaucoup de monde dans les gradins! C'était un bon début et, comme ça, j'ai déjà vécu l'expérience du Centre Bell. Jakub JerabekJuulsen et Shaw ratent l'entraînement

Hemsky au sein du premier trio

Ales Hemsky, de fort bonne humeur, a ensuite parlé de sa situation actuelle, à la droite de Jonathan Drouin et de Max Pacioretty. Questionné pour savoir s'il croyait qu'il compléterait bien ses deux partenaires, le Tchèque de 34 ans a fait un peu d'autodérision.

« Je ne sais pas si je serai un bon ajout », a-t-il dit à la blague aux quelques journalistes.

Plus sérieusement, Hemsky a ensuite tenté de voir comment il pourrait collaborer avec eux.

« J'espère pouvoir les aider, je suis dans la ligue depuis longtemps. Je pourrai les soulager d'un peu de pression en transportant la rondelle. On verra si la chimie s'installera. »

Opéré à une hanche l'année dernière, le numéro 83 est revenu au jeu avec les Stars en mars et a inscrit 4 buts et 3 passes en 16 rencontres.

Jordie Benn, son ancien coéquipier à Dallas, ne tarit pas d'éloges à son endroit.

« Il est très rapide et possède d'incroyables mains, avec son bâton court, constate Benn. Il a eu des problèmes aux hanches, mais j'ai passé l'été à m'entraîner avec lui et il semble prêt. Espérons qu'il profitera de sa présence dans le premier trio. »