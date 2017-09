La Série mondiale de plongeon à Montréal, un rêve qui se réalise pour Abel

Un texte de Jean-François Poirier

Présentée à Windsor de 2014 à 2017, cette étape canadienne du circuit accueillera des participants classés parmi les huit meilleurs aux Jeux olympiques, aux Championnats du monde ou à la Coupe du monde. Les six meilleurs duos seront aussi de la compétition.

« Montréal, c'est ma ville natale. J'étais super heureuse d'apprendre la venue de la Série mondiale ici, s'exclame la plongeuse Jennifer Abel. Monsieur et Madame Tout-le-monde pourront voir l'élite mondiale et constater à quel point les Canadiennes ne sont pas si loin des Chinoises. C'est un rêve qui se réalise. »

Montréal n'en est pas à son premier rendez-vous avec les plongeurs de calibre international. De 2006 à 2012, le Grand Prix de plongeon FINA Coupe Canada avait aussi été présenté à la piscine olympique. Le niveau de compétition à la Série mondiale est cependant plus élevé qu'aux épreuves de Grand Prix, puisque les pays n'ont pas le privilège d'inscrire des athlètes de leur équipe B. Seul le pays hôte est assuré d'avoir au moins un participant dans chaque épreuve.

« Montréal est le coeur et l'âme du plongeon canadien et nous avons hâte de voir nos meilleurs athlètes, tels que Jennifer Abel et Meaghan Benfeito, affronter des champions olympiques et champion du monde à la maison », déclare la directrice principale des opérations de Plongeon Canada, Penny Joyce, qui s'était déplacée au centre sportif du Parc olympique pour cette grande annonce.

Les ex-plongeuses étoiles canadiennes Annie Pelletier et Émilie Heymans étaient aussi sur place.

« Sentir l'amour de la population durant une compétition à la maison, ce n’est pas tout le monde qui a cette chance-là », résume Heymans.

Rendez-vous en avril 2018

La première épreuve montréalaise, qui sera tenue du 27 au 29 avril, sera un défi personnel pour Benfeito étant donné qu'elle n'a jamais connu de succès devant les siens.

« Je n'ai pas vraiment de souvenirs de bonnes performances à la maison, indique la double médaillée olympique aux Jeux de Rio. À Montréal, je n'ai jamais gagné de compétition. Mais je suis une nouvelle plongeuse depuis les Jeux. Ça m'a permis de gagner en confiance et d'apprendre à me connaître. Oui, j'étais confiante dans le temps, mais je commence à comprendre ce qu'il me faut. Je vais essayer de donner un beau spectacle. »

En 2018, la Série mondiale sera aussi de passage à Pékin, en Chine, à Fuji, au Japon, et à Kazan, en Russie.

« L'épreuve montréalaise sera la troisième. Ensuite, nous nous rendrons en Russie, précise Jennifer Abel. Ça va être fantastique si je peux gagner ma première épreuve individuelle de Série mondiale à la maison. Je l'ai fait avec François Imbeau-Dulac en synchro mixte à Windsor. Entendre notre hymne national, ça me ferait vraiment plaisir. »

Si la Série mondiale s'arrête à Montréal, c'est parce que la direction de la ville, Tourisme Montréal et l'équipe du parc olympique ont uni leurs efforts pour faire valoir les atouts du centre sportif montréalais.

« Le Centre sportif du parc olympique est l'endroit idéal au Canada pour tenir un tel événement », affirme le président-directeur général du parc olympique Michel Labrecque, qui souligne la récente modernisation du centre aquatique au coût de près de 30 millions de dollars. Ce fut un travail de longue haleine. Il fallait d'abord être choisi par Plongeon Canada. Ensuite, nous avons reçu les membres de la délégation de la Fédération et ils ont été impressionnés par nos investissements. »

Radio-Canada, CBC et RDS demeurent partenaires de l'événement et assureront la diffusion en direct des compétitions à l'international à plus de 40 millions de foyers.