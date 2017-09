Les bobards d'Alex Ovechkin

Rappelez-vous la bravade d’Ovechkin, en avril dernier, quand Gary Bettman a annoncé que les joueurs de la LNH n’allaient pas participer aux Jeux de Pyeongchang.

« Je n’ai pas changé d’idée et je ne changerai pas d’idée […] C’est mon pays. Vous savez, je pense que tout le monde veut y participer, et c’est le privilège d’une vie de jouer aux Olympiques. Donc, je ne sais pas. Si quelqu’un me dit de ne pas y aller, je m’en fous et j’y vais […] Dans mon esprit, je m’en vais aux Jeux et [la décision de la LNH] n’a aucune importance », avait patriotiquement déclaré l’attaquant russe, qui est l’un des grands héros sportifs de son pays.

Vous faites cette déclaration et vous vous sentez bien. Vos compatriotes vous adorent et, dans l’univers du hockey, vous devenez en quelque sorte le symbole de la résistance. Les partisans vous encouragent à défier la décision invraisemblable des propriétaires. Et ils espèrent que les autres joueurs auront le même « courage » que vous. Les amateurs trouvent d’ailleurs que les hockeyeurs, comme Jonathan Toews et Sidney Crosby, qui se contentent de critiquer Gary Bettman, sont un peu mollassons. Vous, au moins, vous allez passer aux actes, croient-ils.

***

Au cours des semaines suivantes, toutefois, vous approfondissez votre réflexion. Vous apprenez alors que quitter les Capitals de Washington au beau milieu de la saison pourrait être interprété par la LNH comme un bris de contrat. Vous êtes âgé de 32 ans et votre calculette indique qu’il vous reste quelque 40 millions à empocher au cours des quatre prochaines saisons…

Vous regardez autour de vous et personne d’autre n’a levé la main. Aucun autre joueur n’a l’intention de défier la décision des propriétaires de la LNH. Vos confrères sont certainement prêts à participer aux Jeux sans être rémunérés. Mais ils estiment que ça ne vaut pas la chandelle de risquer leur contrat (ou de renoncer à une importante portion de leur salaire), de s’exposer à une lourde suspension et de quitter leurs coéquipiers de la LNH au milieu du calendrier.

Comment vous sortir d’une situation pareille? Vous vous êtes mis dans une impasse.

Lorsqu’il est rentré à Washington au mois d’août, Ovechkin avait déjà adouci sa position. Il ne se « foutait » plus de la décision des propriétaires de la LNH. Il disait désormais simplement « espérer » pouvoir participer aux Jeux.

***

Puis, le 7 septembre, une bouée de sauvetage surgit : dans une entrevue accordée à Pierre LeBrun du site TheAthletic.com, le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, affirme que la LNH a conclu une entente avec la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Selon Daly, l'IIHF a assuré la ligue que les joueurs détenant des contrats de la LNH ne seraient pas autorisés à participer au tournoi olympique.

Le 14 septembre, Ovechkin publie une longue lettre qui se résume à ceci : « Je suis un grand patriote. J’étais prêt à tenir ma parole et à participer aux Jeux. Mais, que voulez-vous, la LNH et l'IIHF m’empêchent de le faire. »

« Maintenant, nos pays n’ont plus le droit de nous inviter à participer aux Olympiques. Moi, mes coéquipiers et tous les joueurs qui voulions aller aux Jeux sommes perdants. Cette décision d’empêcher les pays de nous inviter se fait aussi au détriment des amateurs », déplore Ovehckin.

Quelqu’un de mal informé pourrait lire ça et se dire : « Pauvre gars! Il voulait vraiment aller à Pyeongchang et son pays n’a même pas le droit de l’inviter. Quelle injustice… »

Alexander Ovechkin Photo : Associated Press/Alex Brandon

Sauf que la fameuse déclaration de Bill Daly est en totale contradiction avec la position du président de l'IIHF, René Fasel, qui a déclaré à maintes reprises que la fédération internationale n’a aucune juridiction sur les sélections des équipes nationales. Aucune. Et que par conséquent, la fédération ne pourrait fermer la porte aux joueurs de la LNH qui décideraient individuellement de se rendre à Pyeongchang.

Par exemple, si Carey Price ou Sidney Crosby décidaient de quitter leur équipe pour aller aux Jeux et que le Canada décidait de les insérer dans sa formation, l'IIHF ne pourrait rien y faire. Price et Crosby devraient se dépêtrer avec leurs problèmes par la suite, mais ils pourraient effectivement aller aux Jeux.

Dans le passé, des comités olympiques nationaux et des fédérations nationales ont choisi de participer aux Jeux sous le drapeau olympique, même si leur propre pays(!) boycottait l’événement. C’est notamment arrivé à Moscou en 1980. Ça donne une idée du considérable pouvoir que détiennent ces organismes nationaux.

Bref, l’histoire d’Alex Ovechkin est cousue de fil blanc. C’est n’importe quoi.

Une source bien informée au sein du mouvement olympique canadien m’a clairement confirmé hier que, théoriquement, n’importe quel joueur canadien de la LNH pourrait se greffer à Équipe Canada. On s’entend que ce joueur devrait par la suite en assumer les conséquences, mais il reste que ce serait tout à fait possible. Et c’est exactement la même chose pour les Russes. Pour s’assurer de la véracité de sa position, cette source l’a d’ailleurs fait valider par deux représentants de l'IIHF.

Au lieu de tenter de remettre le dentifrice dans le tube, Ovechkin aurait donc pu s’en tenir à une déclaration de trois lignes : « Chers amateurs, j’aurais vraiment aimé participer aux Jeux. Cependant, après réflexion, j’entends respecter le contrat que j’ai signé. Je déteste Gary Bettman et j’adore la Russie, mais je ne suis pas prêt à risquer 40 millions pour tenter de gagner une médaille. »