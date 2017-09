Jonathan Drouin devient ambassadeur de la Fondation du CHUM

Drouin a confirmé la nouvelle dans l'agora du tout nouveau Centre de recherche du CHUM (CRCHUM). Il versera de sa poche 50 000 $ par année.

« Ça fait longtemps que je voulais m’associer à une bonne cause, a-t-il expliqué. Ma vie a changé après la transaction cet été et je suis fier de représenter le Canadien. Je viens d’ici et je suis heureux de poser ce geste. »

Bien sûr le geste de Drouin est indissociable de celui de P.K. Subban qui s’est engagé, en 2015, à amasser 10 millions de dollars pour l’Hôpital de Montréal pour enfants.

« Ce que P.K. a fait m’a certainement inspiré, admet le jeune mécène. Mais je suis Jonathan Drouin et je ferai les choses à ma façon. Je veux aider à ma manière en étant très visible. »

Jonathan Drouin Photo : The Canadian Press/Paul Chiasson

Les moyens choisis pour amasser les 5 millions de dollars ne sont pas encore confirmés, mais Drouin évoque déjà des tournois de golf, de hockey balle ou encore des séances de signatures.

Le Québécois assure que sa contribution est sincère.

« Ma famille m’a élevé comme ça et je tiens vraiment à aider les autres, ajoute-t-il. Je suis privilégié de jouer au hockey et j’ai trouvé une façon de redonner à la communauté. »

L'athlète de 22 ans a été acquis par le CH, du Lightning de Tampa Bay, le 15 juin dernier, en échange du défenseur Mikhail Sergachev. Il a immédiatement accepté un contrat de 6 saisons d'une valeur de 33 millions de dollars.

Un geste salué par un ancien et par le capitaine

C’est la Fondation du CHUM qui a tendu la main en premier à Drouin. La fondation a déjà amassé 180 des 300 millions de dollars visés par sa campagne de financement.

L’ancien joueur et directeur général du Tricolore Serge Savard a fait le lien entre la fondation et le joueur.

« On l’a rencontré il y a un mois et demi et tout de suite j’ai pu constater à quel point il était mature et équilibré, explique Savard. Je lui ai fait comprendre qu’il allait devenir le joueur le plus populaire de l’équipe et que c’était important qu’il véhicule de bonnes valeurs. »

« Un jeune joueur de 22 ans, un gars d’ici, je trouve ça admirable qu’il s’engage de la sorte avant d’avoir disputé un seul match avec le Canadien », ajoute Savard.

Drouin a tenu à ce que son capitaine, Max Pacioretty, soit présent pour l’annonce. Les deux sont rapidement devenus des amis.

« Il était nerveux et timide, ses feuilles de notes tremblaient, a dit d'un ton amusé Pacioretty. Je sens vraiment qu’il s’implique pour les bonnes raisons. Je suis fier de son geste. »

Jonathan Drouin disputera son premier match mercredi soir contre les Capitals de Washington.