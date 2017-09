La sonde Cassini a transmis son dernier message à la Terre

Comme prévu par les scientifiques de la NASA, la sonde, qui était arrivée au terme de sa vie utile, a plongé vers Saturne vendredi matin, mettant fin à un voyage de plus de 8 milliards de kilomètres.

Plus de 1500 personnes, dont plusieurs employés actuels et anciens de la mission, s'étaient rassemblées au Jet Propulsion Lab, en Californie, pour assister aux derniers moments de la sonde spatiale.

Cassini était la seule sonde spatiale à avoir été mise en orbite autour de Saturne, géante gazeuse qui fait environ 800 fois le volume de la Terre.

La trajectoire de la sonde spatiale lancée en 1997 a été modifiée par la NASA en direction la surface de Saturne à la suite d’un dernier passage à 120 000 km de la lune Titan.

La petite sonde équipée du module atterrisseur Huygens, a passé 13 années à observer Saturne, ses anneaux et ses lunes, particulièrement Titan et Encelade qui abritent des océans liquides (d'hydrocarbure et d'eau) et potentiellement des formes de vie.

Selon l’agence spatiale américaine, Cassini a cessé toute communication en plongeant dans l'atmosphère de la planète composée surtout d'hydrogène et d'hélium.

Son carburant étant épuisé, les chercheurs avaient décidé de propulser Cassini dans l'atmosphère de Saturne à plus de 120 000 km/h pour éviter que des microbes terriens qui pourraient se cacher à bord ne contaminent Titan ou Encelade, si jamais la sonde s'abîmait sur leur surface.

Jusqu’à la toute fin, Cassini aura transmis des informations inédites aux scientifiques de la Terre.

Pendant sa chute, Cassini devait prendre des images de sa descente, mesurer le champ magnétique de Saturne et prendre quelques échantillons de son atmosphère afin de mieux connaître les gaz qui la composent. Toutes ces données acquises dans les derniers moments de la sonde devaient constituer son dernier et ultime contact avec la Terre.

Son dernier signal a été capté vers 6 h 55, soit 83 minutes après son émission, le temps mis par les ondes radio pour parcourir la distance entre Saturne et la Terre.

Au cours de ses 20 années passées à voyager dans le système solaire, Cassini a survolé Vénus à deux reprises en 1999 et Jupiter en 2000, avant de se mettre en orbite autour de Saturne, le 1er juillet 2004.