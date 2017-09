2017, une année anniversaire importante pour Découverte

Le 11 septembre 1988 s’ouvre la première saison de Découverte. Dans notre extrait de la toute première émission, vous remarquerez qu’elle est d’abord animée par le journaliste Pierre Maisonneuve. Le magazine Découverte marque un renouveau dans le style d’émission à caractère scientifique, misant sur des reportages hors studio et l’utilisation d’infographies. La nouvelle formule fonctionne et Découverte rejoint rapidement un large auditoire qui demeurera fidèle année après année.

Fernand Seguin lors d'une expérience pour l'émission La Science en pantoufles, 1954 Photo : Radio-Canada

Découverte est le digne successeur d’une longue lignée d’émissions scientifiques à la télévision de Radio-Canada. La toute première, La Science en pantoufles, date de 1954. L’émission est animée par Fernand Seguin qui joue le rôle d’un chercheur montrant ses expériences à son voisin, interprété par Marc Favreau. Figure importante de l'histoire de Radio-Canada, Fernand Seguin démontrera que la télévision est un excellent vecteur pour la vulgarisation scientifique.

Joël Le Bigot à l'animation du magazine Science-réalité, 23 septembre 1976 Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Le titre de premier magazine scientifique revient à La Flèche du temps, animé par Paul-Émile Tremblay de 1971 à 1975. Il sera suivi de Science-Réalité, magazine axé sur la vulgarisation scientifique. Au départ, l’émission est animée par Joël Le Bigot qui se fera davantage connaître à la radio.

En 1988, Découverte prend ainsi la relève du magazine Science et réalité. Chaque dimanche, en début de soirée, les téléspectateurs sont conviés à prendre connaissance des recherches scientifiques récentes et de l’évolution des technologies. Découverte s’intéresse à une foule sujets liés entre autres aux domaines de la santé, de l’environnement, de l’exploration de l’espace et des océans.

Découverte, 6 septembre 1992

Cet extrait du 6 septembre 1992 montre la toute première animation de Charles Tisseyre à la barre de Découverte. Une entrée en matière dynamique, introduite par une montée rapide des marches de l’escalier du Mont-Royal. Est-ce un présage de sa future tentative d’ascension en 2008 du mont Mera, au Népal, pour une mission scientifique?

Que ce soit pour le projet Mera, l’émission spéciale sur la pandémie de grippe H1N1 ou le reportage Dawson : Code orange, l’émission Découverte n’a pas fini de nous démontrer toute sa pertinence. Ces deux anniversaires, 25 ans pour l’animateur Charles Tisseyre et une 30e saison pour l’émission, témoignent bien de l’attachement que les téléspectateurs ont pour ce rendez-vous de la science devenu incontournable.