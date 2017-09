La démocratie par éternuements du lycaon

Un texte d'Alain Labelle

Le Dr Neil Jordan et ses collègues regroupés au sein du Botswana Predator Conservation Trust ont observé chez cette espèce en danger des rituels de salutation très énergiques lors de rassemblements sociaux après des périodes de repos et avant de chasser. C’est en tentant de comprendre cette habitude que l’équipe de recherche a compris qu’il s’agissait de l’heure du vote.

Je voulais mieux comprendre ce comportement collectif, et j'ai remarqué que les chiens éternuaient en se préparant à la chasse. Dr Neil Jordan, de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud

Un lycaon vote Photo : iStock

Le saviez-vous? Le lycaon (Lycaon pictus) est également surnommé « loup peint » ou « chien sauvage africain »

Il ne reste qu'environ 3000 lycaons à l'état sauvage

Il est un prédateur opportuniste qui chasse des animaux comme les gazelles

Ses seuls prédateurs sont le lion et l'homme

Il peut atteindre une vitesse de 70 km/h

Pour leur étude, les zoologistes ont donc enregistré les détails de 68 rassemblements sociaux de 5 meutes vivant dans le delta d’Okavango, au Botswana.

« Nous ne pouvions y croire, mais nos analyses confirment notre thèse », explique le Dr Jordan.

Plus les éternuements sont nombreux, plus il est probable que le groupe se rassemble et parte à la chasse. L'éternuement agit comme un type de système de vote. Dr Neil Jordan

Les chercheurs, dont les travaux sont publiés dans les Proceedings of the Royal Society B, ont remarqué un autre comportement intéressant. Lorsque le mâle dominant et la femelle dominante sont impliqués dans un rassemblement social, la meute n’a qu’à éternuer quelques fois pour mettre le groupe en branle.

Cependant, si la paire dominante n'est pas engagée, plus d'éternuements sont nécessaires - environ 10 - avant que le groupe ne bouge. Reena Walker, de l’Université Brown

Depuis plusieurs années, les chercheurs pensaient que les lycaons tentaient de dégager leurs voies aériennes lorsqu'ils éternuaient.

Les éternuements agissent comme un quorum et ils doivent atteindre un certain seuil avant que le groupe ne change l'activité. Dr Andrew King, de l’Université Swansea

Les quorums sont également utilisés par d'autres carnivores sociaux comme les suricates (Suricata suricatta). L’élément intéressant chez le lycaon est que le nombre de quorums d'éternuements change en fonction de ceux qui participent au rassemblement. Le vote de chaque animal n'est donc pas égal.