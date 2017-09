Des souris vivent mieux et plus longtemps après un régime faible en sucre et riche en gras

Suivre une diète cétogène augmente la production de l’acide β-hydroxybutyrique, une molécule impliquée dans la dégradation des lipides, et plus particulièrement des acides gras, lorsque l'organisme ne dispose plus de réserves suffisantes en glucides, et notamment en glucose (sucre).

En gros, cette molécule aide le corps à produire de l’énergie en l’absence de glucose.

L'organisme se met alors en état de cétose, qui consiste à brûler sa propre graisse pour produire de l'énergie.

Meilleure mémoire

Selon le Dr Eric Verdin, président de l’Institut Buck sur le vieillissement, ces derniers travaux sur le régime cétogène suscitent « l'espoir de pouvoir accroître le nombre d'années en bonne santé chez les humains ».

Le fait que cette diète ait eu un tel effet sur la mémoire et la préservation des fonctions cérébrales de ces rongeurs est vraiment surprenant. Eric Verdin

Les résultats montrent que les vieilles souris soumises au régime cétogène avaient même une meilleure mémoire que les jeunes souris.

Longévité accrue

En outre, les souris qui ont suivi le régime riche en graisses ont vécu 13 % plus longtemps que celles qui ne l’avaient pas suivi.

Cela équivaut à un gain de sept à dix ans pour les humains. Jon Ramsey, professeur à l'Université de Californie à Davis

Les rongeurs dans les deux études ont suivi trois régimes alimentaires différents, dont un cétogène à partir d'un an, ce qui correspond à l'âge moyen chez l'homme.

Des résultats prometteurs

Les souris dans les deux expériences ont été testées à différents âges afin d’évaluer leurs capacités de mémorisation et d'apprentissage dans des labyrinthes, leur sens de l'équilibre sur des barres et leur résistance physique dans des roues d'exercice.

D'autres tests des fonctions cardiaques et des changements génétiques ont révélé que le régime cétogène produisait des effets physiologiques similaires à ceux du jeûne et de l'exercice physique.

Si nous avions une meilleure idée des mécanismes biologiques anti-âge actionnés par le régime cétogène, cela ouvrirait la voie au développement d'une simple molécule permettant d'induire les mêmes effets. Jon Ramsey

Un régime qui peut être dangereux

Les auteurs de ces travaux publiés dans la revue Cell Metabolism notent que le régime cétogène est compliqué à suivre et qu’il peut avoir des effets potentiellement néfastes.

Selon la Pre Ilaria Bellantuono de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni , qui n’a pas participé à cette étude, « ces résultats devraient être interprétés avec beaucoup de prudence, car les souris ont un métabolisme différent ».

Elle estime quand même qu’ils sont importants « pour faire avancer notre compréhension du rôle des différents nutriments sur la santé et la longévité ».