Le réchauffement des océans risque de réduire la taille des poissons

La recherche du biologiste de renommée mondiale de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) Daniel Pauly et William Cheung montre que la taille des poissons diminue d’environ 30 % pour chaque hausse d’un degré dans les océans. Le modèle climatique utilisé dans l’étude prévoit de son côté une hausse moyenne « modérée » d’environ un degré d’ici 30 ans.

Selon Daniel Pauly, cette tendance est déjà observable dans certaines régions comme dans la mer du Nord. « Ça se produit à grande échelle partout dans le monde maintenant », lance le scientifique.

La base du problème, explique M. Pauly, est que les poissons sont à sang-froid et qu’ils ne peuvent réguler la température de leurs corps. Ainsi, leur température corporelle augmente en même temps que celle de leur environnement.

Comme la température corporelle augmente, le processus métabolique s’accélère et augmente les besoins en oxygène. Toutefois, les eaux plus chaudes contiennent moins d’oxygène, rendant la respiration des poissons plus difficiles. « C’est comme si on respirait par une paille », explique Daniel Pauly.

D'après un texte de Matt Meuse