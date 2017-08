Une vague d'opposition au terrorisme déferle dans les rues de Barcelone

Ce grand rassemblement en rejet au terrorisme s'est mis en branle samedi soir, derrière une banderole portant le slogan « No tinc por », qui signifie « Je n'ai pas peur » en catalan.

Selon le souhait de la mairie, le premier rang était réservé aux « représentants des collectifs qui, dès la première minute, se sont occupés des victimes ».

On pouvait donc y voir des policiers et pompiers en uniforme, des médecins en blouse blanche, des chauffeurs de taxis, ainsi que des commerçants et des habitants de l'avenue La Rambla, qui a été le théâtre de l'attaque au camion-bélier.

« Emplissons les rues de paix et de liberté », avait souhaité la mairie de Barcelone après la tragédie.

Le premier rang était réservé à ceux qui se sont occupés des victimes de l'attentat du 17 août, à Barcelone. Photo : La Presse canadienne/Francisco Seco

Fait exceptionnel, le roi Felipe VI s'est joint aux manifestants, devenant ainsi le premier souverain espagnol à participer à une manifestation depuis le rétablissement de la monarchie en 1975.

Il a marché plusieurs rangs derrière la banderole de tête, aux côtés du premier ministre Mariano Rajoy, et de nombreuses autres personnalités politiques, dont des ministres, des présidents de régions, et des chefs de différents partis.

Mariano Rajoy avait appelé vendredi « tout le monde à participer » à cette manifestation organisée par le gouvernement catalan et la mairie de Barcelone.

À leur arrivée dans le cortège, le roi et le premier ministre ont toutefois été accueillis par des huées et des sifflets.

Le roi d'Espagne Felipe VI (à droite) est accueilli par le premier ministre Mariano Rajoy avant le début de la manifestation. Photo : Reuters/Juan Medina

Le double attentat contre Barcelone et Cambrils, le plus meurtrier que l'Espagne a connue depuis plus d'une décennie, a été revendiqué par le groupe armé État islamique (EI).

Les policiers sont parvenus à capturer plusieurs suspects, dont huit suspects sont morts, deux demeurent en détention provisoire et deux autres font toujours l'objet d'une enquête.