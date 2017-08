Rassemblement à Montréal pour le renforcement de la loi 101

Le 26 août 1977, la loi 101 était adoptée à l'Assemblée nationale et changeait le paysage sociolinguistique québécois en faisant du français « la langue normale et habituelle » du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires.

Quarante ans plus tard, il faudrait donner plus de mordant à cette loi, selon les principaux militants sur place.

« Il faut revenir aux dispositions originales de la loi 101 », soutient la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet.

Il faut élargir l'application [de la loi 101], particulièrement du côté du travail et s’assurer que l’ensemble des nouveaux arrivants au Québec puissent avoir des cours de français. Martine Ouellet, chef du Bloc québécois

Le chef péquiste Jean-François Lisée propose de faire adopter une loi 202 qui exigerait des gens qui veulent immigrer chez nous de passer un examen de Français avant d'arriver.

« Des pays comme la Grande-Bretagne demande ça, la Hollande demande ça et leur langue n'est pas en péril comme la nôtre », illustre-t-il.

« Il y a 50 % de francophones maintenant à Montréal et donc c'est très difficile de se faire servir en français à Montreal, observe pour sa part Jennifer Drouin qui préside l'Association des Anglophones pour l'indépendance du Québec. Moi, en tant qu'anglophone, j'ai vraiment de la misère à vivre ma vie en français parce que tout le monde me répond en anglais tout le temps. »

Cette Professeure néoécossaise de littérature anglaise est tombée amoureuse du Québec, de sa culture et de sa langue. La loi 101 constitue pour elle un rempart utile sinon nécéssaire.

J'ai appris le français à 18 ans dans une université acadienne. C'est pour ça que je suis inquiète du sort du français parce que j'ai vu c'est quoi l'assimilation des Acadiens et des francophones hors Québec. Jennifer Drouin, présidente de l'Association des anglophones pour l'indépendance du Québec

Le chef d'Option nationale Sol Zanetti, le député de Québec solidaire Amir Khadir, de même que des représentants syndicaux et d'organismes défendant la langue française étaient aussi présents.

Du côté syndical, le président de la FTQ, Daniel Boyer, estime que les Québécois ont raison de se réjouir de tout le chemin parcouru en matière de revendications concernant le français, plus particulièrement dans les milieux de travail.

Mais il croit aussi qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir, et se dit inquiet des dernières statistiques qui révèlent un recul du français dans plusieurs aspects de la vie sociale au Québec.

Plusieurs militants sont contre un assouplissement qui donnerait accès plus facilement aux écoles primaires et secondaires. Un sondage Léger-Le Devoir publié samedi révèle toutefois que 6 Québécois sur 10 estiment qu'il faudrait permettre un accès plus facile à ces écoles.

D’autre part, près de la moitié des Québécois (47 %), et 57 % des francophones, souhaitent que la loi 101 soit renforcée.

Avec les informations de Marie-Claude Morin et Emilie Dubreuil