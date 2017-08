Genie : pour commander n’importe quoi, n’importe où, n’importe quand

Un texte de Karl-Philip Vallée

Difficile de décrire Genie, tant il s’agit d’un concept unique. Son nom fait référence à la créature magique qui vit dans une lampe et qui peut exaucer les vœux les plus fous de son propriétaire. C’est un peu le même principe qui s'applique avec le service montréalais, sauf que la lampe magique est remplacée par un compte Facebook Messenger.

Toutes les interactions se font donc par le biais de cette application de messagerie instantanée. Pour formuler un vœu – entendre ici pour passer une commande –, il suffit de s’adresser à Genie directement dans l’application. Les employés à l’autre bout du fil de messagerie se chargent du reste.

En quelques minutes, on obtient une estimation du prix et du temps de livraison pour ce qu’on a demandé. Une fois le paiement effectué à l’aide du service en ligne Stripe, la machine se met en branle pour trouver ce qu’on a demandé et le livrer le plus rapidement possible.

Que peut-on commander grâce à Genie? Pour ainsi dire, tout. La légalité de la demande est la seule limite fixée par les créateurs de Genie. « Notre modus operandi, c’est d’accepter toutes les requêtes, explique Olivier Hudon, cofondateur de Genie. On accepte, et si on échoue, on assume la responsabilité et on rembourse. Pour l’instant, ce n’est pas encore arrivé! »

Les cinq demandes les plus farfelues reçues par Genie Une personne qui ressemble au personnage de Marc Arcand dans Série noire, torse nu, pour une démonstration de nunchakus dans un enterrement de vie de jeune fille;

Un scénario de théâtre de rue immersif pour impressionner une fille;

Un mauvais chanteur avec une guitare pour interpréter une chanson de Linda Lemay dans un restaurant;

Une voyante livrée à domicile pour une séance de cartomancie lors d’un souper entre amis;

200 Skittles rouges dans un sac banane livrés au festival de musique Osheaga.

Le secret de ce succès se trouve dans le cercle d’amis et de contacts d’Olivier Hudon et de Mathieu Charette, les deux cofondateurs, et de leurs quatre associés. À eux six, ils sont parvenus à répondre à toutes les demandes qu’ils ont acceptées jusqu’ici, même à des heures tardives.

Une idée née d’un élan de paresse

Lancé le 16 juillet dernier, le service a rapidement pris de l’ampleur. Après un peu plus d’un mois seulement, le nombre de demandes se situe entre 50 et 75 par jour en moyenne. « Le nombre de requêtes est en constante croissance depuis la première semaine, explique Olivier Hudon. Entre 50 % et 75 % de plus par semaine. Nous sommes obligés d’en refuser plus de la moitié par manque de personnel. »

Les deux cofondateurs consacrent aujourd’hui 17 heures par jour à leur entreprise, ce qui n’est pas dénué d’ironie, quand on connaît la genèse de l’idée. « Mathieu et moi sommes colocataires depuis deux ans, environ. Le lendemain d’une soirée bien arrosée pour la fête d’un ami, assis sur nos futons avec la gueule de bois, le flash nous est venu : la vie serait tellement plus simple si on pouvait demander à notre téléphone tout ce qu’on veut, comme si on demandait à un bon ami qui veille sur nous de s’en occuper! »

De cet élan de paresse a germé un concept plus réfléchi qui a pris de l’ampleur pendant presque un an avant qu’Olivier et Mathieu finissent par se consacrer à temps plein à leur projet, au printemps 2017.

Selon eux, l’obligation de créer des comptes uniques et d’entrer ses informations personnelles chaque fois qu’on souhaite acheter quelque chose en ligne est une étape que bien des gens voudraient éviter. En concentrant toutes les requêtes vers un guichet unique (le compte Facebook Messenger de Genie), il devient inutile de remplir ce genre de formulaires, ce qui facilite énormément le processus d’achat. Ce dernier point est d’autant plus vrai si l’on souhaite commander plusieurs articles de vendeurs différents.

Un génie qui sait se servir des réseaux sociaux

Les services de Genie sont offerts de 11 h à minuit, 7 jours sur 7, ce qui signifie que certaines demandes peuvent arriver quand les magasins sont fermés. Lorsque ce genre de situation se présente, les employés de Genie commencent par demander quel est le budget du client pour sa demande. « Ça nous donne une idée de l'étendue de la recherche possible, parce que même un magasin fermé peut être ouvert temporairement pour le bon prix! », précise Olivier Hudon.

Mais les deux cofondateurs et leurs associés ont plus d’un tour dans leur sac. Ils ont récemment créé une page Facebook nommée GenieBounty, sur laquelle ils font appel aux internautes pour les aider à trouver certains objets ou services particulièrement difficiles à localiser. « Sur cette page, nous offrons une récompense en argent pour quiconque nous aide directement à accomplir une requête. »

La page, créée il y a quelques jours à peine, a déjà permis à Genie de trouver un brasseur de cartes automatique et un jeu Twister en quelques minutes, en fin de soirée.

Pour rentabiliser ses services, Genie facture le prix réel de l’article ou du service acheté, plus un montant proportionnel au temps nécessaire pour accomplir la demande (2,17 $ par 5 minutes, soit 26 $ par heure). Ce tarif horaire parvient à couvrir les frais liés à la livraison et à générer un profit pour l’entreprise.

Un avenir prometteur

La croissance effrénée que connaît Genie depuis son lancement est un cadeau autant qu’un défi pour les cofondateurs, qui admettent avoir du mal à répondre à la demande. Selon eux, maintenir la croissance de l’entreprise sans nuire à la qualité du service est la plus grande difficulté à laquelle ils font face actuellement.

Mais ce succès est aussi susceptible d’attirer l’attention de gens d’affaires qui pourraient contribuer à faire grandir l’entreprise. « Nous procéderons dans les prochains mois à une collecte de fonds auprès d’investisseurs externes pour financer un plan d’expansion agressif vers d’autres marchés de la province et du pays, indique Olivier Hudon. Nous recevons chaque jour des dizaines de messages de gens de la ville de Québec, par exemple, qui nous demandent quand nous lancerons le service dans leur ville. Nous planifions lancer Genie Québec d’ici la fin de l’année! »