L’auteur de Half-Life vient-il de dévoiler la conclusion de la série?

Toute proportion gardée, la série Half-Life est aux jeux vidéo ce que celle de Star Wars était au cinéma dans les années 1980. Or, depuis la parution de Half-Life 2: Episode Two, il y a 10 ans, les espoirs des amateurs de la série de voir paraître le dernier épisode de la trilogie sont toujours restés vains, malgré quelques vagues mentions du titre par le studio Valve.

Dans sa publication sur son blogue, Marc Laidlaw, qui a quitté Valve il y a environ 18 mois, offre donc la seule véritable conclusion à cette histoire inachevée, bien que celle-ci ne soit pas officielle.

« J’espère que cette lettre se rendra jusqu’à vous, peut-on lire dans le récit de Laidlaw. Je peux déjà entendre vos plaintes : “Gertie Fremont, ça fait une éternité qu’on n’a pas entendu parler de vous!” Eh bien, si ça vous intéresse d’entendre des excuses, j’en ai beaucoup, et la plus importante d’entre elles, c’est que je me trouvais dans d’autres dimensions, incapable de vous joindre par les moyens habituels. C’était le cas jusqu’il y a 18 mois, alors que ma situation a connu un changement critique et que j’ai été rejeté sur ces berges. Dans l’entretemps, j’ai parfois pu réfléchir à la meilleure façon de raconter mes années de silence. »

Sans jamais faire directement référence à la série culte, Marc Laidlaw parsème tout de même son texte d’indices laissant deviner qu’il s’agit de son interprétation de ce qu’aurait pu devenir le troisième épisode de Half-Life 2 ou Half-Life 3 sous sa gouverne.

Par exemple, le personnage principal de son récit s’appelle Gertrude Fremont, alors que le protagoniste de Half-Life est nommé Gordon Freeman. L’une des alliées de Freeman se nomme Alyx Vance, tandis que l’un des personnages décrits par Marc Laidlaw s’appelle Alex Vaunt. Le récit lui-même porte le titre d’Épître 3.

L’histoire publiée par Laidlaw serait donc une version « codée » qu’un utilisateur de Pastebin s’est amusé à retranscrire en utilisant les genres et les noms de la série originale.

Marc Laidlaw a expliqué sur Twitter que son histoire n’avait rien d’officiel. « Je présume que la fanafiction est populaire, même si c’est un cliché d’un rêve que j’ai eu il y a plusieurs années. »

My website's down for now. I guess fanfic is popular, even a genderswapped snapshot of a dream I had many years ago.