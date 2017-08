La loi 101, fondement des batailles pour les francophones en milieu minoritaire

Un avocat-constitutionnaliste et défenseur des francophones en milieu minoritaire revient sur les apports de la Charte de la langue française, 40 ans après son adoption au Québec. Roger Lepage reconnaît que cette loi a été d'une grande influence dans les batailles linguistiques hors du Québec et qu'elle a mené à l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée en 1982.