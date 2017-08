L'heure est au nettoyage à Lachute

Les travaux de nettoyage prendront plusieurs semaines puisque les vents de 180 km/h qui ont secoué la ville, mardi soir, ont laissé des traces.

Somme toute, ça va assez bien. L’électricité est revenue à 100 % dans la ville hier. L’état d’urgence a été levé vers 18h hier soir. Le maire de Lachute, Carl Péloquin, en entrevue à RDI.

Dommages matériels dans un secteur résidentiel de Lachute Photo : Radio-Canada/Estelle Cote-Sroka

Les pompiers et les policiers de Lachute ont assuré la sécurité des lieux sinistrés au cours de la nuit dernière.

« On protège le toit pour éviter que la pluie [n’entre dans la maison], Ils vont barricader les portes et les fenêtres pour ne pas qu’il y ait des infractions et pour éviter un nouveau sinistre avec de la pluie », explique une sinistrée de Lachute, Nathalie Bélanger.

Des dégâts uniquement matériels

Les urbanistes de la Ville ont déjà effectué des visites chez les sinistrés « afin de s’enquérir des situations particulières », a ajouté le maire Péloquin. « On veut éviter la paperasse, on veut éviter que ce soit long pour le processus de reconstruction pour l’émission des permis, a-t-il ajouté. On ne veut pas donner plus de troubles à nos citoyens qui ont été durement touchés. »

Une possible tornade a causé d'importants dégâts, le 22 août 2017, à Lachute. Photo : Radio-Canada/Jacaudrey Charbonneau

Un comité multidisciplinaire a fourni des listes d’entrepreneurs locaux afin d’éviter que les sinistrés ne se fassent rouler par des entrepreneurs véreux. « Les gens ont donné des références d’entrepreneurs locaux fiables que l’on connaît », a précisé le maire au cours de l’entrevue.

« Les gens sont résilients et c’est quand même assez exceptionnel qu’il n’y est eu aucun blessé », philosophe M. Péloquin.

Les gens se disent que somme toute, c’est du matériel, on a vécu la frousse de notre vie, mais on est quand même assez chanceux, bénis des dieux en quelque sorte, pour avoir été épargné de cette façon-là. Le maire de Lachute, Carl Péloquin, en entrevue à RDI.

La Ville a également reçu la bénédiction de Québec qui remboursera les frais occasionnés à la Ville par la tornade.