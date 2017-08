Des enseignants veulent renommer les écoles appelées « John A. Macdonald »

Une résolution en ce sens a été adoptée récemment par une majorité de délégués à une réunion de la FEEO.

Felipe Pareja, un enseignant de français dans la région de Peel de la banlieue de Toronto, est à l’origine de la motion. Pour lui, même si Macdonald a uni l’est et l’ouest du pays grâce au chemin de fer, il ne faut pas oublier que le premier premier ministre canadien a contribué au « génocide des peuples autochtones ».

On ne parle pas de ça dans les cours d’histoire lorsqu’il est question de la fondation du Canada et des Pères de la Confédération. Felipe Pareja,, enseignant

David Mastin, président de la FEEO dans la région de Durham est d'accord. « Quand on nomme une école à la mémoire de quelqu'un, c'est un honneur qu'on leur fait, dit-il. Or, il n'y a pas d'astérisque à côté du nom Sir John A. Macdonald qui dit : "Ah oui, il a aussi fait ça et ça"... »

Une école nommée John A. Macdonald à Brampton, en banlieue de Toronto. Photo : Google Maps

Uniquement dans la région de Toronto, une demi-douzaine d'écoles portent le nom du Père de la Confédération.

De son côté, la militante autochtone Tori Cress du mouvement « Idle No More » se réjouit de voir des enseignants prôner « l'inclusion ».

On peut être fiers d'être Canadiens sans honorer des gens qui ont détruit d'autres races. Tori Cress, militante d'Idle No More

« Il y a une place pour ces gens, peut-être pas immortalisés dans des monuments ou des statues et des noms d'écoles, mais dans les livres d'histoire, les musées », ajoute Mme Cress.

Une statue de Sir John A. Macdonald à Montréal. Photo : Radio-Canada

Des critiques

Pour sa part, l'ancien ministre des Affaires étrangères et ex-député conservateur John Baird dénonce l'idée de renommer les écoles John A. Macdonald, disant que « c'est l'une des choses les plus folles et ridicules que j'ai entendues [dans ma vie] ».

C'est de la rectitude politique sur les stéroïdes. John Baird, ex-député

M. Baird avait appuyé l'idée de renommer la promenade de l'Outaouis à la mémoire de John A. Macdonald.

L'ex-député s'est aussi opposé à la décision du premier ministre Justin Trudeau de rebaptiser l'édifice gouvernemental Langevin à Ottawa. M. Trudeau avait défendu sa décision en disant qu'Hector-Louis Langevin était un ardent partisan des pensionnats autochtones.