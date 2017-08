Phénix : plus de 150 000 fonctionnaires éprouvent des problèmes de paye

Un texte de Catherine Lanthier

Le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada s’en tient, depuis des mois, à publier le nombre de « transactions », ou de « mouvements de paye » non traités, méthode critiquée par les représentants syndicaux pour la confusion qu’elle suscite, selon eux.

Les documents obtenus par Radio-Canada révèlent que le gouvernement collige le nombre d’individus touchés par les problèmes de paye dans toute la fonction publique depuis au moins le 26 juin dernier.

À cette date, 151 746 individus attendaient depuis plus d’un mois que leur dossier soit traité. Ce nombre a fluctué d’une période de paye à l’autre, pour atteindre 156 035 le 8 août dernier, sur un total de de 313 734 employés de l’État.

Nombre total d'individus avec problèmes de paye Photo : Radio-Canada

Une source bien placée au gouvernement nous indique que ces tableaux de bord n’ont pas encore été rendus publics, puisque cette nouvelle façon de procéder en est à ses débuts et reste à peaufiner. Cette nouvelle approche serait attribuable au groupe de travail ministériel exclusivement créé pour résoudre l’épineux dossier Phénix et le fruit des investissements du gouvernement en la matière.

Dans une déclaration écrite, le secrétaire parlementaire responsable du dossier, Steven MacKinnon, explique que son équipe « travaille actuellement à recueillir et raffiner les informations sur les employés, ce qui requiert une coordination importante de la part du Secrétariat du Conseil du Trésor entre le Centre des services de paye et les ministères et agences qui ne sont pas desservies » par ce centre.

Ces tableaux de bord détaillent également avec précision quels sont les problèmes les plus fréquents encourus par les fonctionnaires fédéraux. Les nominations intérimaires et les cas de fonctionnaires trop payés figurent en tête de liste.

Un manque de transparence, selon les syndicats

Ces informations révélées par Radio-Canada font bondir les représentants syndicaux, qui réclament du gouvernement qu’il dresse publiquement un tel portrait depuis plus d’un an.

Le représentant régional de l’Alliance de la fonction publique du Canada, Greg McGillis, estime « frustrant » que « le gouvernement ait retenu cette information, dit qu’il ne pouvait la produire, et maintenant, c’est très clair qu’elle est disponible, très clair que le problème ne se règle pas ».

On a besoin de beaucoup plus d’honnêteté, beaucoup plus de transparence. Greg McGillis, vice-président exécutif régional, région de la capitale nationale, Alliance de la fonction publique du Canada

« Nos membres sont vraiment fâchés », ajoute M. McGillis, qui estime que le gouvernement doit profiter de cette occasion pour modifier son approche et mieux communiquer avec ses fonctionnaires.

Autant l’Alliance de la fonction publique du Canada que l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada déplorent que le gouvernement ne fasse pas de mises à jour plus régulières sur les ratés du système devant la presse, tel qu’il avait pris l’habitude de le faire.

On demande que ces breffages-là reviennent, pour pouvoir savoir ce qui se passe, pour pouvoir mieux informer nos membres. Stéphane Aubry, vice-président, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

« On aimerait que l’employeur soit beaucoup plus transparent avec ses données », ajoute M. Aubry, inquiet du grand nombre de personnes qui ne sont pas payées adéquatement, mais aussi surpayées.

L’opposition réclame des comptes

« Écoutez, c’est la moitié de la fonction publique qui est touchée! », s’indigne Alupa Clarke, député fédéral de Beauport-Limoilou, qui réclame également plus de transparence de la part du gouvernement.

Ce gouvernement a induit en erreur les Canadiens en tentant de nous expliquer de toutes sortes de manières les transactions. Alupa Clarke, critique conservateur en matière de Services publics et d’Approvisionnement

Les deux principaux partis d’opposition dénoncent le fait de ne jamais avoir eu de réponses claires à leurs nombreuses questions posées à la Chambre des communes depuis le début du fiasco.

« Les Libéraux, c’est une véritable patate chaude pour eux. On voit leur incompétence », a réagi Alexandre Boulerice, critique néo-démocrate en matière de Finances.

Le député de Rosemont-La Petite-Patrie ajoute que le gouvernement a manqué à son devoir de transparence, puisque « ça fait des semaines qu’ils ont le nombre, ils savent qu’ils vont avoir l’air fou, donc ils jouent aux cachottiers ».