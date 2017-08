Record d’affluence dans les parcs nationaux au Canada

Dans l'ensemble, les résultats sont extrêmement positifs pour les 39 parcs nationaux et 82 lieux historiques au pays. Selon Parcs Canada, les estimations préliminaires montrent que ces sites ont reçu plus de 14 millions de visites entre le 1er janvier et le 31 juillet.

Il s'agit d'une augmentation de 1,5 million par rapport à la même période l'an dernier, soit un bond de 12 %.

D'après Joel Reardon, porte-parole de Parcs Canada, 3,7 millions de cartes d'accès gratuites ont également été commandées en ligne et 150 000 personnes ont téléchargé l'application de Parcs Canada.

Des retombées régionales

Le parc national de la Pointe-Pelée, situé dans le Sud-Ouest de l'Ontario, fait partie des sites qui ont connu le plus d'achalandage au cours des derniers mois.

Le parc, reconnu comme l'endroit par excellence pour faire l'observation d'oiseaux, a enregistré plus de 130 000 visites.

Fin juillet, le nombre de visiteurs était ainsi en hausse de 66 % comparativement à l'an dernier.

L'affluence dans le parc s'est aussi traduite par une hausse des activités commerciales dans les environs.

Kathleen Yetman, propriétaire du restaurant Birdie's Perch et Point Pelee Trading Post depuis 2012, explique que « les affaires ont été tout simplement fantastiques cette année ».

Cela a dépassé mes attentes. Kathleen Yetman, propriétaire du restaurant Birdie's Perch et Point Pelee Trading Post, à Leamington

Près de 4 millions de cartes d'accès gratuites aux parcs et lieux historiques nationaux ont été commandées dans le cadre des festivités de Canada 150. Photo : Parcs Canada

Un succès à méditer

La ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, s'est dite heureuse de voir ces chiffres et a indiqué que le gouvernement devrait s'efforcer d'analyser l'impact sur les collectivités locales de l'initiative, et de revoir les frais d'admission à l'avenir.

Le gouvernement a déjà notamment prévu d'éliminer ces frais pour les moins de 18 ans dès l'année prochaine.

Le budget fédéral de 2016 a prévu 65,4 millions de dollars pour remplacer les pertes de recettes provenant des frais d'admission en 2017. Plus de 10 millions de dollars ont en outre été investis pour répondre à l'augmentation anticipée du nombre de visiteurs et pour financer les cartes d'accès gratuites.