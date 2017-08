De grands dégâts à Lachute et Montréal

Selon les premières constatations, une tornade se serait abattue sur la municipalité des Laurentides alors qu’une microrafale serait responsable des dégâts dans le quartier de l’ouest montréalais.

« C’est ce qui est le plus probable [une microrafale à NDG] à l’heure actuelle selon les images que l’on a vues », convient un météorologue d'Environnement Canada, Serge Mainville.

Les arbres semblent plus ou moins alignés dans le même sens, ce qui est une signature propre aux microrafales. Serge Mainville

Le parc Girouard a été particulièrement frappé dans NDG. Des vents de 110 km/h ont arraché ou cassé des arbres plus que centenaires.

Un entonnoir nuageux à Lachute

M. Mainville demeure toutefois prudent dans le cas de Lachute, mais à la lumière des vidéos tournés par des citoyens, il ne serait pas surpris qu'une tornade y ait touché le sol. « Ces vidéos ont été prises un peu à distance des lieux touchés, donc [maintenant] c’est de voir si l’entonnoir nuageux a réellement touché le sol à l’endroit où les dommages ont été rapportés. »

« On voit très bien cet entonnoir nuageux tornadique dans les vidéos, mais les enquêteurs d’Environnement Canada qui se dirigeront sur les lieux ce matin vont constater si les dommages sont vraiment associés à cet entonnoir-là », précise M. Mainville. À la lumière des images qu’on a, je ne serais vraiment pas étonné que ce soit relié ensemble. »

« On peut avoir dans le même orage, dans la même cellule orageuse, à un kilomètre de distance, une tornade à un endroit et des microrafales à côté », nuance toutefois le météorologue.

Le maire de Lachute, Carl Péloquin, soutient que 310 bâtiments ont été touchés et qu'une quarantaine de citoyens ont dû passer la nuit à l’extérieur de leur résidence à la suite du passage de la tempête.

La Sécurité publique parle pour sa part de 50 à 70 résidences endommagées.

Le maire Péloquin se réjouit qu'il n'y ait pas eu de blessés.

« Ça va pas mal mieux ce matin, a confié M. Péloquin en entrevue à RDI. Les rues sont dégagées et les feux de circulation fonctionnent. Plusieurs équipes d’Hydro-Québec ont été à pied d’œuvre toute la nuit et des patrouilles de la Sûreté du Québec ont sécurisé les secteurs les plus touchés. Des toitures, des cabanons, des piscines et le revêtement extérieur de plusieurs résidences ont été lourdement endommagés. »

Une possible tornade a causé d'importants dégâts, le 22 août 2017, à Lachute. Photo : Radio-Canada/Jacaudray

Quelque 45 000 clients d’Hydro-Québec sont privés de courant à travers la province, dont près de 32 000 à Montréal et 5000 dans les Laurentides.

Plus de détails à venir.