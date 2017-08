Urgences météo dans plusieurs régions du Québec

Toute la région de Montréal, des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie est aux prises avec une ligne d’orages violents accompagnés de pluies torrentielles et de rafales de plus de 80 km/h.

Des branches d’arbres ont cédé sous la force des vents dans certains quartiers de la métropole.

Le maire de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Russell Copeman, fait état de dizaines d'arbres centenaires arrachés, d'une panne de courant généralisée et d'un parc dévasté.

Environnement Canada annonce une nouvelle veille d'orages violents pour le sud de la province.

Hydro-Québec indique que près de 85 000 clients sont actuellement privés d'électricité dans les régions du Grand Montréal et en Montérégie.

En Outaouais, la situation était plus problématique en matinée, mais la population est appelée à la prudence en raison des risques d’orage dans la soirée.

De la « grosse grêle, des rafales destructrices et des pluies torrentielles » pourraient également s'abattre sur ces régions, déclare l'agence météorologique, qui met en garde les résidents en leur recommandant la prudence.

