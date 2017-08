Des milliers de saumons de l’Atlantique s'échappent d'un filet sur la côte ouest

La compagnie Cooke Aquaculture Pacific cite les marées exceptionnellement hautes, les forts courants et les effets de l’éclipse solaire du 21 août pour expliquer la « défaillance structurelle » qui a conduit à l’évasion des saumons non loin de Victoria.

Des pêcheurs ont déjà trouvé des fugitifs dans leurs filets, d’après le Seattle Times.

Selon le professeur William Cheung, de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), les saumons relâchés peuvent atteindre un mètre et demi à pleine maturité et peser une quarantaine de kilogrammes. Il ajoute qu’ils sont susceptibles de s'en prendre aux réserves de nourriture des saumons locaux.

Ces poissons de pisciculture [...] mangent beaucoup pour grossir et atteindre une taille acceptable pour être vendus plus rapidement. William Cheung, professeur associé au département des Pêches et des océans, UBC

Le département de la Faune et des Pêches de l’État de Washington considère le saumon de l’Atlantique comme une espèce invasive.

Les autorités redoutent l’effet que pourrait avoir l’arrivée de milliers de poissons étrangers dans le Pacifique, dont la population indigène est déjà en baisse. Elles craignent aussi les maladies que ceux-ci pourraient transmettre.

Cooke Aquaculture Pacific ne souhaite pas accorder d’entrevue, mais indique par communiqué que ses équipes sont déployées afin de réparer ses installations et de récupérer le plus de poissons possible.