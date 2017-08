Le public se prononce sur la légalisation du cannabis

Les intervenants de divers organismes de la région s’entendaient pour dire qu'il ne fallait pas banaliser la légalisation du cannabis et que Québec devait lancer une campagne d'information sur les risques liés à la consommation de marijuana.

Plusieurs ont toutefois insisté sur le fait qu’il était important de ne pas faire de campagne de peur, mais qu’il fallait plutôt faire de la sensibilisation.

Une prévention démocratique, ce serait important d’aller dans ce sens-là, pas une prévention qui fait peur. Il faut en parler beaucoup, en parler aux parents en particulier. Michel Boucher, directeur de L’Arrimage

Les intervenant qui ont pris la parole étaient d’ailleurs tous préoccupés par la consommation de cannabis chez les jeunes, qui sont plus vulnérables à ses effets négatifs.

La plupart d’entre eux étaient d’avis que l’âge légal de consommation devrait être 18 ans.

La part des villes

De nombreuses questions restent en suspens pour le maire de Rimouski, Marc Parent. Il fait notamment allusion à la question de la sécurité publique et du zonage pour la vente et la production industrielle de cannabis.

Il demande à ce que Québec donne une partie des taxes recueillies aux villes puisqu’elles devront assurer les frais reliés à la sécurité.

Il est certain que la décision des gouvernements de légaliser aura un impact sur les municipalités et il est incontournable qu’un partage de ces revenus-là doive être fait avec les municipalités. Marc Parent, maire de Rimouski

Logique de commercialisation

Pour Ingrid Fleurant de la Direction de la santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, la légalisation du cannabis est l’occasion de réduire sa consommation dans la population.

Or, elle considère que la commercialisation du produit est en contradiction avec cet objectif.

Les commerçants vivent des profits qu’ils peuvent tirer de la vente d’un produit. La logique commerciale élémentaire vise à en faire la promotion pour en augmenter la consommation. Ingrid Fleurant, de la Direction de santé publique de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Elle demande à ce que la vente de la marijuana échappe à la logique commerciale et qu’elle soit confiée à des organisations qui n’ont pas intérêt à voir augmenter la consommation, comme une organisation à but non lucratif.

Selon le gouvernement, 4000 personnes ont déjà répondu au questionnaire en ligne sur l’encadrement du cannabis au Québec.

