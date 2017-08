L'écrivain québécois Réjean Ducharme meurt à 76 ans

Paru le 16 novembre 1966, L'avalée des avalés est le premier roman de Réjean Ducharme, qu'il écrit à seulement 24 ans.

Il s'agit du journal d'une jeune fille de 11 ans, Bérénice Einberg, révoltée et anticonformiste, qui rend compte de sa relation conflictuelle avec ses parents, et de son amour simulé pour son frère qui la mène en exil à New York.

Bien que profondément nouveau et original, le roman de Ducharme s'inscrivait dans l'esprit de révolte de l'époque de la Révolution tranquille.

Roman culte traduit en plusieurs langues, L'avalée des avalés a été en lice pour le prix Goncourt et a remporté le prix du Gouverneur général.

Depuis plus de 50 ans, l'écrivain refusait toute entrevue et n'avait fait aucune apparition dans les médias.

Luc Fortin, le ministre de la Culture et des Communications du Québec, et Mélanie Joly, la ministre du Patrimoine canadien, ont salué la disparition de l’écrivain.

J'apprends le décès de Réjean Ducharme, un auteur québécois à la plume unique. Son œuvre demeure et perdurera pour les générations futures. — Luc Fortin (@LucFortin_MCC) 22 août 2017