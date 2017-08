Dans un bref discours prononcé devant d’anciens combattants rassemblés devant le Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, le premier ministre canadien a dit être partagé entre la « tristesse » et la « fierté » à l’occasion du 75e anniversaire de cette bataille.

Sur les 5000 hommes engagés dans cette opération, 907 ont été tués, 586 ont été blessés et 1946 autres ont été capturés par l’armée allemande.

S’exprimant sous une pluie battante, le premier ministre a évoqué le souvenir de ces « garçons forcés trop vite à devenir des hommes », qui ont affronté « des obstacles presque insurmontables » avec « courage et espoir », et qui ont été témoins de « si lourdes pertes en vies humaines ».

« Nous en apprenons souvent davantage sur nous-mêmes dans nos défaites que dans nos victoires », a déclaré Justin Trudeau.

Le raid de Dieppe a été un engagement dévastateur pour les soldats canadiens, et pour leurs proches, restés à la maison. Mais ultimement, nos soldats ont appris des leçons qui ont permis d’assurer la victoire, deux ans plus tard, sur les plages de la Normandie. Pour ces leçons, nous nous souvenons du raid de Dieppe avec une fierté inébranlable. Justin Trudeau

Le premier ministre a également salué la délégation canadienne qui a participé aux commémorations de la bataille qui ont eu lieu à Dieppe en fin de semaine. « Nous espérons que vous transmettrez votre expérience unique à vos concitoyens canadiens », a-t-il dit à leur intention.

Justin Trudeau a également remercié tous ceux et celles qui se sont battus sous les drapeaux, hier et aujourd’hui. « Votre engagement à nous protéger, à assurer notre sécurité est typiquement canadien, a-t-il lancé. Vous incarnez ce qu’il y a de meilleur au pays. Nous vous remercions et vous serons toujours reconnaissants. »

Plus d’un million de Canadiens ont servi dans l’armée canadienne lors de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 45 000 l’ont payé de leur vie, et environ 55 000 autres ont été blessés.