Le Pentagone soucieux d'assurer l'intégrité territoriale de l'Irak

« La priorité pour le moment est de vaincre l’EI en Irak et de restaurer la souveraineté et l’intégrité territoriale » du pays, a-t-il déclaré à la presse avant d’arriver à Bagdad en compagnie de l’envoyé du président américain auprès de la coalition internationale, Brett McGurk.

Après avoir repris cet été le contrôle de Mossoul, tombée aux mains de l’EI en 2014, les forces irakiennes et les unités paramilitaires ont entrepris en fin de semaine la reconquête de Tal Afar, dernier bastion que les djihadistes détiennent dans la province de Ninive, frontalière de la Syrie.

Située à 70 km à l’ouest de Mossoul, Tal Afar comptait auparavant 200 000 habitants, mais il n’en resterait plus qu’entre 10 000 et 20 000, selon le brigadier général Andrew Croft, responsable des opérations aériennes de la coalition internationale qui appuie Bagdad dans cette guerre.

Selon des responsables locaux, un millier de combattants de l’EI pourraient être retranchés dans Tal Afar, qui est encerclée par des forces de l’armée, de la police et des Unités de mobilisation populaires, paramilitaires progouvernementaux dominés par les chiites.

Dans un communiqué publié mardi, ces Unités de mobilisation populaires ont annoncé que les combattants engagés dans le combat ont repris deux quartiers de la ville, soit ceux d’Al-Kifah, dans le nord-ouest, et d’Al-Nour, dans le sud-est. Les combats sont « violents », selon un porte-parole du groupe, Ahmed Al-Assadi.

Des femmes qui ont fui Tal Afar font du pain dans le camp de réfugiés de Salamya. Selon l'ONU, 40 000 personnes ont quitté la ville au cours des derniers jours. Photo : Reuters/Khalid Al-Mousily

Prendre les combattants de l'EI en étau

Lors de remarques faites lors d’une escale à Amman, en Jordanie, Jim Mattis a refusé de s’avancer sur le temps qu’il faudra aux forces irakiennes pour libérer Tal Afar. Mais il a indiqué que ces dernières se dirigeront vers la vallée du Moyen-Euphrate dès que la bataille sera finie.

Je préfère que les faits parlent d'eux-mêmes. Il n'y a rien à gagner à prédire quelque chose qui est fondamentalement imprévisible. Jim Mattis, secrétaire à la Défense

Selon lui, l’EI sera pris en étau dans cette zone, comprise entre Al-Qaim, en Irak, et Deir Ezzor, en Syrie, deux villes aux mains de l’EI. Deir Ezzor se trouve à environ 140 km au sud-est de Raqqa, capitale syrienne de l’EI, qui est prise d’assaut depuis des semaines par des combattants kurdes et arabes alliés à la coalition internationale.

« L’EI est maintenant prise entre des forces convergentes », a commenté le secrétaire américain à la Défense. « Alors les jours de l’EI sont certainement comptés. Mais ce n’est pas terminé encore, et cela n’arrivera pas de sitôt », a-t-il ajouté du même souffle.

Selon Jim Mattis, la libération de Mossoul, qui s’est étendue sur neuf mois, a fait « plus de 1200 morts et 6000 blessés » parmi les forces irakiennes. Mossoul est toutefois une ville beaucoup plus grande que Tal Afar; elle comptait environ 2,7 millions d'habitants avant que l’EI ne s’en empare.

Un embarrassant référendum

Lors de sa rencontre avec le premier ministre irakien Haïdar Al-Abadi et de hauts responsables irakiens, Jim Mattis doit aussi discuter des moyens de tirer profit des trois années de front commun contre les djihadistes pour empêcher que de nouvelles fractures politiques ne divisent pas le pays.

Cette même idée sera au cœur de la rencontre que le numéro un du Pentagone aura par la suite à Erbil avec le président de la région autonome du Kurdistan, Massoud Barzani.

Washington est fermement opposé à ce que les quelque 5 millions de Kurdes qui habitent le nord du pays se prononcent sur l’indépendance de leur région dans un référendum prévu le 25 septembre, et M. Mattis compte persuader M. Barzani d’y surseoir.

Nous croyons que ces enjeux doivent être résolus par un dialogue, dans le cadre constitutionnel, et qu’un référendum à l’heure actuelle serait potentiellement catastrophique pour la campagne anti-EI. Brett McGurk, envoyé spécial du président Trump auprès de la coalition internationale en Irak

Selon un haut responsable kurde interrogé par Reuters, les Kurdes pourraient envisager de repousser leur consultation populaire en échange de concessions politiques et financières de la part des États-Unis.

L’an dernier, le Pentagone a signé un protocole d’entente pour fournir des armes valant des centaines de millions de dollars aux forces de sécurité kurdes, les peshmerga.

Selon un haut responsable américain, M. Mattis pourrait utiliser cette entente comme monnaie d’échange dans ses discussions avec Massoud Barzani.