Québec entame ses consultations sur la marijuana

À moins d'un an de la légalisation du cannabis, de nombreuses questions restent en suspens : qui le produira, qui le vendra, à quel âge la consommation sera-t-elle légale, quelles seront les règles concernant la conduite automobile et, surtout, comment un gouvernement qui décourage la simple consommation de cigarettes peut-il réglementer l'usage du cannabis sans en faire la promotion?

Le dossier est tellement complexe qu'en juin, 200 experts ont dit au gouvernement que le cadre juridique qui sera mis en place dans la prochaine année ne sera pas parfait.

Une opinion que partage la ministre déléguée à la Santé publique et responsable du dossier, Lucie Charlebois.

On a évolué dans notre pensée, les Québécois, face à la cigarette. On a amélioré les lois. Ça va être la même chose pour le cannabis. Ce n'est pas vrai que c'est parce qu'on jette le premier jet que ça ne sera pas perfectible. Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Santé publique

Les directeurs de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ainsi que deux groupes communautaires présenteront leur point de vue aux audiences à Rimouski. En soirée, la parole sera aux citoyens.

La ministre Charlebois promet de leur porter une oreille attentive. « Il faut un encadrement rigoureux. Nous, ce que l'on veut, c'est encadrer pour mieux contrôler. »

Un processus rapide

D'ici trois semaines, des consultations auront lieu dans six autres régions du Québec, dont Montréal le 7 septembre.

Ensuite, le gouvernement présentera cet automne un projet de loi-cadre régissant la consommation de cannabis au Québec. La ministre dit ne pas avoir d'autre choix en raison de l'empressement d'Ottawa dans ce dossier.

« On aurait apprécié avoir un peu plus de temps. Je ne vous cacherai pas cela. Une fois que l'on a dit ça, on n'a pas d'option-là. »

Ottawa a l'intention de légaliser l'utilisation récréative de la marijuana le 1er juillet 2018. Photo : La Presse canadienne/Darryl Dyck

Les experts consultés en juin ont estimé que le Québec porte une grande responsabilité dans ce débat, car sa gestion passée du tabac et du cannabis médical lui a permis d'en réduire la consommation. Ils préviennent toutefois que les décisions à venir ne doivent pas renverser cette tendance.

Les audiences ont lieu mardi à l'hôtel Le Navigateur de Rimouski à compter de 15 h pour les groupes communautaires et autres organisations et à compter de 17 h 30 pour le grand public.

