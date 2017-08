Les quatre djihadistes survivants comparaissent à Madrid

Driss Oukabir, Mohammed Aalla, Mohamed Houli Chemlal et Salah el Karib sont les quatre membres survivants de la cellule qui comptaient 12 djihadistes à l’origine. Les huit autres ont été abattus par les forces de l’ordre ou sont morts dans l’explosion d’une maison où ils préparaient un attentat plus sophistiqué.

Les fourgons cellulaires de la Garde civile transportant les quatre accusés sont arrivés peu après 8 h au tribunal pour comparaître devant le juge Andreu de l’Audience nationale. Ce dernier, après les avoir interrogés, doit déterminer quelles accusations il retiendra contre chacun d’entre eux. Les quatre individus devraient être inculpés de terrorisme, meurtre et de détention d'armes avant d’être placés en détention provisoire.

Driss Oukabir est l'un des quatre présumés terroristes qui ont survécu aux attentats de Barcelone et Cambrils. Son passeport a été retrouvé dans la camionnette utilisée comme bélier à Barcelone. Photo : EPA/J.J. Guillen

Le premier, Driss Oukabir, qui s’est volontairement livré à la police après les attentats, clame son innocence. Il soutient, pour expliquer la présence de son passeport dans la camionnette utilisée pour foncer sur la foule à Barcelone, que son frère Moussa, abattu à Cambrils, lui avait volé son document de voyage.

Mohammed Aalla est le propriétaire de l’Audi utilisé à Cambrils pour foncer sur des passants. Un de ses frères, Saïd, a été tué à Cambrils pendant qu’un autre membre de cette fratrie, Youssef, est mort dans l’explosion accidentelle de la maison d’Alcanar.

Mohammed Aalla, le propriétaire de l'Audi utilisée pour foncer sur des piétons à Cambrils, est l'un des quatre présumés terroristes qui ont survécu aux attentats de Barcelone et de Cambrils. Photo : EPA/J.J. Guillen

Cette explosion aurait précipité le passage à l’acte de la cellule qui avait amassé quelque 120 bonbonnes de gaz et du TATP, une substance explosive, dans la maison soufflée par la déflagration. Les cadavres de deux membres de la cellule terroriste ont été retrouvés dans les décombres. Le corps de l’imam marocain Abdelbaki Es Satty, qui est soupçonné d’avoir radicalisé les jeunes djihadistes, y a également été retrouvé.

L’imam Es Satty avait fait de la prison pour un trafic de drogue de 2010 à 2014. Il aurait également séjourné dans la commune de Machelen, près de Bruxelles, en Belgique, de janvier à mars 2016.

Mohamed Houli a été arrêté dans la foulée de l'explosion qui a détruit la maison d'Alcanar qui servait de laboratoire aux présumés terroristes. Photo : EPA/J.J. Guillen

Blessé dans l’explosion qui a coûté la vie à deux membres de la cellule, Mohamed Houli Chemlal comparait également devant la justice. Les policiers estiment que ses déclarations au juge pourraient éclairer les circonstances entourant l’accident.

Le quatrième accusé, Salah el Karib, tenait un café Internet à Ripoll, une petite communauté de 11 000 habitants du nord de la Catalogne d'où provenaient plusieurs membres de la cellule. Son établissement a servi à envoyer de l'argent au Maroc, selon le quotidien espagnol La Vanguardia.

Salah el Karib Photo : EPA/J.J. Guillen

Le 12e membre de la cellule, le conducteur de la camionnette qui a foncé sur des passants à Barcelone, a été le dernier à être intercepté. Après avoir fui les lieux de l’attentat de Barcelone, il a réussi à échapper aux autorités pendant quatre jours. Il a finalement été abattu par les forces de l’ordre hier à Subirats à quelque 50 km à l’ouest de Barcelone.

L’Audi aperçue à Paris

Pendant que les quatre suspects survivants amorcent leurs procédures devant la justice espagnole, les enquêteurs poursuivent leur enquête qui a pris une tournure internationale.

« Aujourd'hui, les 12 personnes dont nous avons évoqué les noms sont désormais soit entre les mains de la justice, soit morts, du fait de leurs actes, a déclaré le chef de la police catalane, Josep Lluis Trapero. Mais nous avons dit que nous ouvrions l'enquête à la sphère internationale et cela va continuer dans les semaines à venir. »

La cellule catalane à l’origine des attentats de Barcelone et de Cambrils était inconnue des services de renseignements français, selon le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. « Au départ, on ne connaissait pas cette cellule qui était exclusivement espagnole », a-t-il déclaré sur les ondes de la chaîne de télévision BFM.

M. Collomb a précisé que les services de renseignement français ne connaissaient pas plus l’imam de Ripoll. Il a également confirmé que l’Audi qui a servi à l’attaque de Camrils avait été aperçu en France. « Nous savions à ce moment-là qu'ils étaient venus effectivement en région parisienne et nous avons transmis ces informations. C'était une des Audi du groupe qui était venu travailler sans doute sur Paris. Mais c'était un aller/retour extrêmement rapide », a-t-il dit.

Les attentats de Barcelone et de Cambrils ont fait un total de 15 morts et plus de 130 blessés les 17 et 18 août derniers. L’attaque au camion-bélier perpétré à Barcelone a fait 13 morts et son auteur a tué le propriétaire d’une voiture afin de lui voler son véhicule et fuir les lieux de son crime. Une 15e personne, une femme, est morte dans l’attaque à la voiture-bélier de Cambrils.