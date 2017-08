Un outil conçu en Ontario pour prévenir les surdoses d’opioïdes

Un texte de Fanny Bussière McNicoll

Cette nouvelle technologie répond à une demande importante, dans le contexte de la crise des surdoses d'opioïdes qui sévit au Canada. Déjà utilisée par un centre d'injection supervisée (CIS) de Vancouver, ce nouvel outil intéresse maintenant Toronto et Montréal.

La compagnie BTNX a mis sur le marché des bandelettes capables de détecter le fentanyl et plusieurs de ses dérivés, il y a déjà quelques années. À l’origine, elles étaient destinées à l’usage des médecins qui prescrivent des opioïdes à leurs patients ainsi qu’aux policiers qui veulent vérifier la composition de drogues saisies.

Toutefois, depuis plusieurs mois, de nouveaux clients cognent à la porte de la compagnie : les organisations qui luttent contre les effets néfastes des drogues. « La demande est exponentielle depuis les derniers mois. Nous avons été approchés par plusieurs de ces organisations au Canada, aux États-Unis et même en Grande-Bretagne qui veulent utiliser nos bandelettes », explique Iqbal Sunderani, le pdg de BTNX.

Iqbal Sunderani, le fondateur de la compagnie de biotechnologie BTNX, qui développe des tests diagnostics depuis 17 ans. Photo : BTNX/Ana Perez Palacios

Je crois que nous avons un produit qui sauvera beaucoup de vies. Iqbal Sunderani, pdg de BTNX

Utilisées au départ pour détecter les traces de fentanyl dans l’urine, ces bandelettes sont aussi efficaces pour détecter la présence de fentanyl dans les drogues avant sa consommation, en diluant un échantillon de la drogue dans de l’eau, idéalement distillée. Les bandelettes détectent le fentanyl et au moins sept de ses dérivés, dont le très létal carfentanil. Une étude de l’Université de Californie à San Francisco est en cours pour confirmer leur efficacité à détecter d'autres de ces substances analogues.

Petit guide d’utilisation

1. Ajouter un petit échantillon de la drogue que l’on désire tester (liquide ou en poudre) dans quelques millilitres d’eau, idéalement distillée.

2. Mélanger pendant 2-3 minutes.

3. Tremper l’extrémité de la bandelette pendant 15 secondes dans la solution, puis la retirer.

4. Patienter 5 minutes, puis lire le résultat.

Tableau d'interprétation des résultats du test de détection de fentanyl Photo : BTNX

Résultats concluants à Vancouver

Le CIS InSite à Vancouver a été le premier à utiliser ces bandelettes dans le but de réduire les risques de surdoses d’opioïdes. Ce projet pilote permet aux consommateurs de drogue de venir gratuitement tester un échantillon de celle-ci afin de vérifier si elle contient ou non des traces de fentanyl. Les intervenants sociaux sur place jouent un rôle de supervision seulement. C’est le consommateur qui doit effectuer lui-même les manipulations, car les travailleurs de ces centres enfreindraient la loi en manipulant ces drogues illicites. Jusqu’à présent, 1 500 tests de ce genre ont été effectués.

Débutée en juillet 2016, cette étude a déjà donné des résultats très prometteurs. Les chercheurs ont démontré que le recours à ces bandelettes test engendrait des changements positifs dans les comportements des toxicomanes, explique Mark Lysyshyn, qui est à l’origine de ce projet pilote : « Ceux qui ont découvert la présence de fentanyl grâce à ce test sont 10 fois plus susceptibles de diminuer leur dose, ce qui réduit de 25 pour cent les risques qu'ils fassent une surdose. »

Le recours à ce service d’analyse de drogue entraîne d’autres changements de comportements : la décision de ne pas consommer, de ne pas consommer seul ou encore d’avoir avec soi une trousse de naloxone, un antidote qui permet de contrer les effets d'une surdose. Ces bandelettes se sont déjà révélées être une arme efficace pour contrer la vague de surdoses mortelles qui sévit dans la région de Vancouver.

À droite, Mark Lysyshyn, lors de l'annonce du projet pilote pour tester les substances consommées à InSite, à Vancouver, le 31 août 2016. Photo : Vancouver Coastal Health Communications

À la lumière des résultats du projet pilote, nous sommes d’avis que ces bandelettes réactives au fentanyl sont un bon outil pour éduquer les consommateurs de drogue et prévenir des surdoses. Mark Lysyshyn, médecin en santé publique de la régie de la santé Vancouver Coastal Health

Mark Lysyshyn explique que le projet pilote est toujours en cours et qu’il espère maintenant qu’il soit implanté dans d’autres centres d’injection supervisée. Il souhaiterait également, lorsque l’efficacité et la performance de cette bandelette seront plus optimales, qu’elles soient distribuées gratuitement aux toxicomanes pour qu’ils puissent tester eux-mêmes leur drogue.

Intérêt pour les centres d’injection supervisée de Toronto

À Toronto aussi, où un premier centre d’injection supervisée temporaire a ouvert ses portes et trois autres s’ajouteront à l’automne, l’utilisation de cette nouvelle technique de détection des drogues fait partie des discussions.

Selon Nazlee Maghsoudi, qui est impliquée dans les efforts de la ville de Toronto entourant la mise sur pied de ces nouveaux services, la chromatographie en phase gazeuse / spectrométrie de masse (GC-MS) est la technique priorisée par les experts pour l’analyse des drogues. Il s’agit d’une autre technologie de pointe qui permet de déterminer la composition des drogues. Elle peut donc servir non seulement déceler la présence de fentanyl, mais aussi sa concentration.

Mais cet outil a ses limites, explique Nazlee Maghsoudi : « Cela prend au moins 20 minutes avant d’obtenir les résultats d’une analyse de drogue par GC-MS. Certains individus ne veulent pas patienter aussi longtemps. C’est là que les bandelettes de détection de fentanyl peuvent se révéler utiles. »

Par conséquent, Toronto pourrait bien suivre l’exemple de Vancouver et utiliser ces bandelettes en complément d’autres techniques de dépistage des drogues.

Nazlee Maghsoudi, gestionnaire d’application des connaissance au Centre international pour la science dans les politiques sur les drogues Photo : Radio-Canada/Fannie Bussières McNicoll

Des fonctionnaires du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario ont assisté à une rencontre d’information il y a quelques semaines afin d’en apprendre davantage sur le produit proposé par BTNX.

L’achat de bandelettes réactives au fentanyl pour les centres d’injection supervisée à venir à Toronto est envisagé. ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario

Démarches aussi en cours à Montréal

Jean-Sébastien Fallu, co-porte-parole du Groupe de recherche et d'intervention psycho-sociale (GRIP), est d’avis que Montréal devrait s’inspirer de ce qui s’est fait à InSite dans la dernière année et aller de l’avant avec un projet-pilote semblable dans ses nouveaux centres d’injection supervisée. Des démarches ont d’ailleurs déjà été entamées en ce sens.

On est en discussion avec le gouvernement, on fait des demandes, on a une bonne écoute et on espère avoir des réponses positives. Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'école de psycho-éducation de l’Université de Montréal, co-porte-parole du Groupe de recherche et d'intervention psycho-sociale

Même si ces bandelettes sont un outil de prévention prometteur, les experts rappellent qu'elles ne sont pas infaillibles. Tous les dérivés du fentanyl ne sont pas encore détectables et le risque d'un faux-négatif est toujours présent. Les messages clé : ne pas acheter de la drogue d’inconnus, ne pas consommer seul et avoir avec soi une trousse de naloxone pour contrer les effets d’une surdose.