L'éclipse solaire en images

L'éclipse totale était visible uniquement dans une étroite bande de quelques kilomètres partant du Nord-ouest américain, jusqu'au sud-est. Voici l'éclipse totale de Soleil captée au Missouri.

À Los Angeles, la foule est rassemblée pour regarder l'éclipse, à l'observatoire Griffith, devant le célèbre panneau Hollywood.

Cette image, réalisée à partir de sept clichés consécutifs, montre la Station spatiale internationale passant devant le Soleil durant l'éclipse.

À Montréal, plus de 35 000 personnes se sont déplacées au Planétarium Rio Tinto Alcan pour observer l'éclipse partielle à l'aide de lunettes d'observation, notamment. Dans le sud du Québec, le phénomène a été visible en début d'après-midi. Lors du maximum de l'éclipse partielle, à Montréal, environ 58 % du Soleil était caché par la Lune. Revoyez l'explication du phénomène en compagnie de l'astronome du Planétarium, André Grandchamps.

Le phénomène a été observé et capté dans toutes sortes de situations. Ici, l'éclipse solaire totale vue du haut des airs.

#Eclipse2017 has made its way across the United States! #GOES16 caught it all from space! pic.twitter.com/3zqr5DTgpR