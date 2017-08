Google dévoile la nouvelle version d’Android : Oreo

L’une des nouveautés annoncées était attendue depuis longtemps par les utilisateurs d’appareils utilisant Android : la possibilité de regarder des vidéos dans une partie de l’écran tout en se servant d’une autre application dans une autre partie. Par exemple, vous pourriez vous servir de cette fonctionnalité pour avoir une discussion en vidéoconférence tout en allant chercher de l’information sur Internet, le tout sans avoir à passer d’une application à l’autre.

Les emojis du système Android ont été entièrement redessinés pour cette nouvelle version. Plus d’une soixantaine de nouveaux emojis feront d’ailleurs leur apparition sur le clavier.

Les personnes ayant effectué une mise à jour de leur système d’exploitation devraient aussi remarquer un lancement d’applications et un démarrage d’appareil plus rapides. Les téléphones Google Pixel devraient bénéficier d’un plus grand avantage à ce chapitre, selon la compagnie.

Le gestionnaire de tâches d’Android Oreo devrait aussi être amélioré pour limiter l’utilisation de la mémoire vive par les applications en veille. Cela devrait se traduire par moins de perte d’énergie et un appareil qui se décharge donc moins rapidement.

Les appareils Google Pixel, Google Nexus 5X et Google Nexus 6P devraient être les premiers à pouvoir bénéficier de cette mise à jour, bien que l’entreprise n’ait pas spécifié de date officielle de lancement, se bornant à indiquer que c’était pour « bientôt ».