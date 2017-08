Livraison d'épicerie : Walmart étend son partenariat avec Uber

Le plus important détaillant au monde avait mis de l'avant un projet pilote avec Uber plus tôt cette année à Phoenix et dans la région de Tampa, en Floride.

La décision annoncée lundi constitue une autre étape pour Walmart pour concurrencer le géant du commerce en ligne Amazon et son service Prime Fresh, qui offre la livraison d'articles d'épicerie le jour même de leur commande sur Internet.

L'entreprise établie en Arkansas exploite son propre service de livraison d'épicerie à San Jose, en Californie, ainsi qu'à Denver.

Elle permet également à ses clients de commander en ligne et de venir chercher leur épicerie dans plus de 900 de ses magasins.