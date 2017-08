Journaliste disparue : l'inventeur du sous-marin passe aux aveux

L’homme a finalement avoué devant la cour que la journaliste était morte lors d’un accident sur l’embarcation et qu’il avait ensuite jeté son corps à la mer.

Peter Madsen, 46 ans, a été accusé d’homicide involontaire par négligence.

Le corps de la victime n’a toujours pas été retrouvé. Il pourrait se trouver à une cinquantaine de kilomètres au sud de Copenhague. Des recherches sont toujours en cours.

Des révélations trompeuses

La journaliste suédoise Kim Wall était montée à bord du sous-marin artisanal de Peter Madsen le 10 août avec l’intention de faire un reportage sur l'inventeur.

Lors de son inauguration il y a neuf ans, le « UC3 Nautilus » était le plus grand submersible artisanal au monde.

Le soir du 10 août, l’embarcation avait disparu dans le détroit d’Öresund, entre le Danemark et la Suède. Les autorités avaient pu secourir le conducteur, mais n’avaient pas trouvé la journaliste.

Peter Madsen, 46 ans, le propriétaire et inventeur du sous-marin artisanal « UC3 Nautilus » lorsqu'il a été secouru le 11 août à Copenhague. Photo : Reuters

Interrogé, Peter Madsen avait assuré qu’il avait conduit Kim Wall jusqu’à la terre ferme le 10 août en soirée et ne l’avait plus revue depuis.

Le sous-marin lui aurait été retrouvé le lendemain, mais aucune trace de la journaliste.

Selon la police danoise, l’appareil a été « délibérément coulé ».

La journaliste indépendante de 30 ans était décrite par ses amis comme « invincible », « ambitieuse » et « voyant toujours quelque chose de bon chez une personne », selon les médias suédois.

Diplômée de l’École supérieure de journalisme de Columbia elle a notamment signé des articles pour The Guardian et le New York Times.

Les membres de la famille de Kim Wall ont indiqué à l'Associated Press que la jeune femme était habituée à travailler dans des situations dangereuses, mais ils trouvent plutôt inimaginable que « quelque chose arrive à quelques kilomètres seulement de sa maison d'enfance ».