Trump sur le point de dévoiler sa stratégie pour l'Afghanistan

Les Américains vont-ils se réengager en Afghanistan et, si oui, comment? Voilà les questions-clés auxquelles le président Donald Trump répondra lors d'une allocution télévisée, ce soir, à 21 h (HAE), depuis la base militaire de Fort Myer, au sud-ouest de Washington.

Radio-Canada avec Agence France-Presse, Associated Press, Reuters et New York Times