Jour de manifestations pro et anti-immigration à Québec

Les membres de La Meute se sont donné rendez-vous sur le coup de 13 h dans un stationnement souterrain de la rue Louis-Alexandre Taschereau, à un jet de pierre de l'édifice Marie-Guyart, dans le centre-ville de Québec. Le départ de leur marche sera donné à 14 h.

Leur itinéraire n'a toutefois pas encore été rendu public. Le porte-parole du Service de police de la Ville de Québec, David Poitras, indique toutefois que le secteur de la Haute-Ville sera névralgique.

C'est évident que si les deux groupes ont un itinéraire et qu'ils marchent dans les rues, il va y avoir des rues bloquées par mesure de sécurité pour les manifestants. David Poitras, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec

Les contre-manifestants se sont pour leur part donné rendez-vous à place D'Youville. Leur départ devait se faire aux alentours de 12 h 30. La chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec, Anne Guérette, participe à leur marche.

« Nous croyons que notre ville de Québec a tout ce qu'il faut pour montrer au monde entier que c'est possible d'intégrer les gens, d'être accueillants et que ça se fasse dans l'harmonie et dans la relance de notre économie ».

Aucun écart toléré

La police de Québec dit être bien préparée à toute éventualité. Aucun débordement ne sera toléré, avertit-on.

« Les règles sont très claires, explique David Poitras. Nous tenons à ce que les manifestations se déroulent dans le bon ordre et il n'y aura aucune tolérance pour ce qui est d'actes de violence, de vandalisme ou de quelconques actes criminels. »

Patrick Beaudry, cofondateur de La Meute, garantit pour sa part une manifestation dans le bon ordre. Les membres de La Meute qui « sortent du lot » seront expulsés sur-le-champ, selon lui.

« Il n'y aura pas de dérapage de notre côté, soutient M. Beaudry. S'il y a quelqu'un qui fait le fou, se met à gueuler, on le sort et on le remet à la police. C'est ça le mot d'ordre. »

Samedi, le maire de Québec est sorti de ses vacances pour lancer un appel au calme à la veille de ces manifestations. Régis Labeaume a tenu à rappeler que les participants avaient le droit de manifester, mais que ce droit n’était pas sans limites.