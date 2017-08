« Entrer au pays de façon irrégulière ne procure aucun avantage », rappelle Trudeau

M. Trudeau appelle les personnes désirant immigrer au pays à respecter ces règles.

« Nous sommes [...] un État de loi. Le fait d'entrer au pays de façon irrégulière ne procure aucun avantage. », a-t-il mentionné.

Il a également souligné qu’il « existe des règles rigoureuses à suivre en matière d’immigration et de douanes et qu’elles s’appliquent à tout le monde ».

M. Trudeau a fait le point sur le sujet lors d'un point de presse organisé dans le cadre de la visite officielle du premier ministre de l'Irlande Leo Varadkar au Canada, dimanche.

Les deux hommes, qui se sont rencontrés pour la première fois à Dublin en juillet dernier, ont tenu ce matin une rencontre à huis clos pour discuter des dossiers liés à la diversité et à l’inclusion et de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, qui doit entrer en vigueur sous peu.

Âgé de 38ans, Leo Varadkar est devenu en juin dernier le plus jeune premier ministre de l’histoire de l’Irlande – et le premier dirigeant ouvertement homosexuel du pays. Il a été invité au Canada dans le cadre de l'événement Fierté Montréal 2017. Il doit d'ailleurs participer au défilé de cet après-midi dans les rues de Montréal en compagnie de M. Trudeau.

Ce sera la première fois qu’un chef de gouvernement étranger prendra part à un défilé de la fierté gaie avec un premier ministre canadien au Canada.

