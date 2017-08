Donald et Melania Trump n'assisteront pas à la remise des prix du centre Kennedy

La Maison-Blanche a fait cette annonce samedi, et le centre Kennedy a dit respecter la décision du président.

Les prix de cette année seront remis le 3 décembre.

Les présidents et les premières dames avaient l'habitude d'organiser une réception quelques heures avant le gala, auquel ils assistaient.

Selon un responsable de la Maison-Blanche qui a requis l'anonymat, les Trump ont pris leur décision vendredi, soit le jour où tous les membres d'un conseil consultatif sur les arts et lettres ont démissionné en bloc pour contester les propos du président sur le rassemblement de suprémacistes blancs en Virginie la fin de semaine dernière.

Donald Trump a blâmé « plusieurs parties » pour les violences qui ont causé la mort d'une manifestante antiraciste.

Le président a une relation tumultueuse avec le domaine des arts et certains lauréats des prix du centre Kennedy, qui sont récompensés pour leur carrière dans leurs domaines respectifs.

L'un d'entre eux, le scénariste et producteur Norman Lear, s'était d'ailleurs demandé si M. Trump allait vraiment assister au gala « en raison de son indifférence, et bien pire, quant aux arts et lettres ».

Donald Trump a recommandé de couper les vivres du Fonds national pour les arts ainsi que du Fonds national pour les lettres, respectivement le National Endowment for the Arts et le National Endowment for the Humanities en anglais.

La danseuse Carmen de Lavallade a écrit sur son site internet cette semaine qu'elle était honorée de cette reconnaissance, ajoutant toutefois qu'elle n'irait pas à la Maison-Blanche de Donald Trump.

« À la lumière du discours corrosif et controversé que l'administration actuelle choisit de prendre, et en tenant compte des principes pour lesquels je me suis battue comme plusieurs autres, je vais décliner l'invitation pour la réception à la Maison-Blanche », a-t-elle déclaré.

La chanteuse d'origine cubaine Gloria Estefan a pour sa part annoncé qu'elle mettrait de côté ses opinions politiques pour recevoir son prix.

Parmi les lauréats, on retrouve aussi l'artiste hip-hop LL Cool J, qui n'a pas fait part de ses intentions, et le chanteur Lionel Ritchie, dont la participation demeure également incertaine.

Les dirigeants du centre Kennedy, David M. Rubenstein et Deborah F. Rutter, ont affirmé respecter la décision du président.

« En choisissant de ne pas participer aux festivités des prix, l'administration a gracieusement signalé son respect pour le centre Kennedy », ont-ils écrit dans une déclaration commune.