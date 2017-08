Après Charlottesville, un rassemblement houleux est attendu à Boston

Le commissaire de police William Evans précise que 500 agents, tant infiltrés qu'en uniforme, seront déployés pour séparer les deux camps dans le Boston Common.

Le maire démocrate, Marty Walsh, et le gouverneur républicain du Massachusetts, Charlie Baker, ont tous deux prévenu qu'ils ne toléreraient aucune agitation extrémiste à Boston, perçu comme le berceau de la liberté aux États-Unis.

Les organisateurs de la manifestation, présentée comme un rassemblement pour la liberté d'expression, se sont distanciés des néonazis, des suprémacistes blancs et des autres protestataires qui avaient fomenté la violence à Charlottesville, samedi dernier.

Une femme a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés après qu'un véhicule eut foncé dans la foule de militants antiracistes.

Certains craignent toutefois que des hordes de nationalistes blancs affluent tout de même à Boston.

Des événements similaires sont prévus à Atlanta et à Dallas samedi.

Pendant ce temps, en Caroline du Nord, la prestigieuse Université de Duke a retiré une statue du général confédéré Robert E. Lee, qui se trouvait devant la chapelle du campus et avait été vandalisée il y a deux jours, a annoncé le président de l'université, samedi. La décision du retrait de cette statue a été prise après concertation entre les étudiants, la direction, le personnel et les anciens de l'université pour garantir la sécurité des étudiants et des membres de la communauté qui fréquentent la chapelle de Duke. (Avec Reuters)