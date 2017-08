Un rassemblement antiraciste supplante celui de la droite à Boston

Aux alentours de midi, des milliers de manifestants antiracisme et antifascisme ont descendu la rue en direction du Boston Common, un vaste jardin public, en guise de contre-manifestation à celle organisée par des conservateurs proches de l’extrême droite.

Enterrés par les slogans de la foule, les militants conservateurs ont dû renoncer à prononcer leur discours. D'abord confinés par la police, ils ont par la suite été escortés en-dehors du parc.

Quelques dizaines d'activistes d'extrême droite, qui s'étaient drapés dans « la liberté d’expression », s’étaient donné rendez-vous au centre de la ville.

Les organisateurs de la manifestation avaient tenu à se distancier des néonazis, des suprémacistes blancs et des autres miltants de l'extrême droite qui avaient fomenté la violence à Charlottesville, précisant qu'ils n'offriraient pas leur plateforme « au racisme et au sectarisme » et qu'ils dénonçaient la violence et le suprémacisme.

Ils ont entendu notre message fort et clair : Boston ne tolérera aucune haine. Owen Toney, manifestant antiracisme

« Je pense qu'ils y réfléchiront à deux fois avant de venir ici », a déclaré Owen Toney, un activiste de 58 ans dans les rangs des antiracistes.



« Il est temps de faire quelque chose », a lancé de son côté Katie Zipps, une manifestante antifasciste venue de Malden, au nord de Boston. « On est là pour grossir le nombre de ceux qui résistent ».

Alors que la manifestation prenait fin, des contre-manifestants s'en sont pris aux forces de l'ordre, leur jetant des bouteilles en plastique et d'autres projectiles. La police a procédé à l'arrestation de 27 personnes, a indiqué le commissaire William Evans.

Un militant participant au rassemblement « pour la liberté d’expression », vêtu d'un chandail à l'effigie du président Donald Trump, argumente avec un manifestant antiraciste, à Boston. Photo : Associated Press/Michael Dwyer

Afin d’éviter les dérapages et les violences, les autorités avaient déployé 500 agents, tant infiltrés qu’en uniforme, selon M. Evans.

Les autorités avaient également fermé l'accès à plusieurs artères de la ville et interdit les armes de toute nature, y compris les bâtons destinés à porter des pancartes.

Le maire démocrate, Marty Walsh, et le gouverneur républicain du Massachusetts, Charlie Baker, avaient tous deux prévenu qu'ils ne toléreraient aucune agitation extrémiste à Boston, perçu comme le berceau de la liberté aux États-Unis.

Des événements similaires se sont déroulés ailleurs au pays, notamment à Atlanta, à La Nouvelles-Orléans et à Houston, où le mouvement « Black Lives Matter » a appelé au retrait d'un monument confédéré dans un parc.

Statue sudiste

Pendant ce temps, en Caroline du Nord, l'Université de Duke a retiré une statue du général confédéré Robert E. Lee, qui se trouvait devant la chapelle du campus, a annoncé le président de l'université.Vincent E. Price. La statue avait été vandalisée dans la nuit de mercredi à jeudi.

La décision du retrait a été prise après concertation entre les étudiants, la direction, le personnel et les anciens de l'université pour garantir la sécurité des étudiants et des membres de la communauté qui fréquentent la chapelle de Duke, a indiqué M. Price.

Le monument confédéré sera conservé en tant qu'objet éducatif pour rappeler aux étudiants le « passé complexe de Duke », a-t-il ajouté.