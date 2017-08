Montréal, ville unique et extraordinaire dans la vie de Rufus Wainwright

Pour le natif de Rhinebeck, dans l’État de New York, Montréal reste une ville à part. Lorsqu’il y vivait alors qu’il était enfant, elle a certes été une source de confusion pour ce petit Américain qui se retrouvait dans une ville francophone. « Maintenant que je suis plus vieux, je me rends compte que j’ai vécu des expériences tellement extraordinaires, tellement uniques, tellement bizarres! J’en suis très ému », a-t-il expliqué au cours d’une entrevue avec le journaliste de RDI Louis-Philippe Ouimet.

Résidant désormais à Los Angeles, Rufus Wainwright vit de près la nouvelle ère Trump, une période qu’il qualifie dévastatrice. L’artiste reste malgré tout optimiste grâce notamment à sa fille, Viva, âgée de 6 ans et demi.

Elle m’a dit "Papa, tu sais, il y a une chose très bien avec Donald Trump : il m’a fait penser à la politique." Même les enfants pensent à ces choses maintenant. C’est bien qu’on discute de ces grands problèmes. Ça fait longtemps que ça existe et il faut vraiment qu’on les règle maintenant. Rufus Wainwright

Outre Montréal symphonique, Rufus Wainwright se rendra en septembre à Cuba pour une série de concerts. Il devrait ensuite achever son second opéra, avant de se concentrer sur un nouvel album, alors que son dernier opus studio, Out Of The Game remonte à 2012.